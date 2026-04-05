صلاحیت ۹۱ درصد از داوطلبان انتخابات شورای روستا در البرز احراز شد

به گزارش ایلنا از البرز، مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل تقسیمات سیاسی و انتخابات استانداری البرز، اظهار کرد: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در هیأت نظارت بخش اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس از مجموع داوطلبان بررسی شده، ۲۱۲۶ نفر (معادل ۹۱ درصد) تایید صلاحیت شده و ۱۷۷ نفر (۸ درصد) رد صلاحیت شده‌اند. این نتایج امروز از طریق بخشداران به داوطلبان ابلاغ شد.

اسماعیلی‌فرد همچنین به سایر مقررات انتخابات اشاره کرد و افزود: نامزدها تا تاریخ ۲۷ فروردین ماه فرصت دارند درخواست تغییر حوزه انتخاباتی خود را ارائه دهند. این تغییر تنها در محدوده همان شهرستان امکان‌پذیر است و جابه‌جایی بین شهرستان‌های مختلف مجاز نمی‌باشد.

وی در خصوص زمان‌بندی تبلیغات نیز اعلام کرد: تبلیغات انتخاباتی نامزدها از تاریخ ۳ تا ۹ اردیبهشت ماه، هم در فضای مجازی و هم در فضای شهری، طبق ضوابط تعیین شده انجام خواهد شد.

