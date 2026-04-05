استاندار البرز مطرح کرد:

عرضه مستقیم پروتئین با ۱۰درصد زیر قیمت بازار/تولید تخم مرغ بیش از نیاز استان است

استاندار البرز با تاکید بر اینکه غرفه‌های عرضه مستقیم پروتئین و میوه و تره‌بار در البرز توسعه می‌یابد، گفت: هدف ما این است که گوشت به‌صورت مستقیم و با قیمت تولید به دست مردم برسد و این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت و کنترل تعادل قیمت در بازار کمک کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در بازدید از غرفه‌های عرضه پروتئین، میوه و تره‌بار اظهار کرد: برخی اقلام از جمله مواد پروتئینی با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر در دسترس مردم قرار گرفته و شهرداری نیز انصافاً پای کار بوده و غرفه‌هایی را در سطح شهر راه‌اندازی کرده است.

وی با اشاره به عرضه مرغ با قیمت پایین‌تر از بازار در این غرفه‌ها افزود: امروز به‌عنوان نمونه، قیمت مرغ در میادین عرضه از قیمت بازار پایین‌تر بود و این غرفه‌ها که با پیگیری‌های صورت‌گرفته پیش از عید ایجاد شده‌اند، در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

استاندار البرز تصریح کرد: این غرفه‌ها دائمی خواهند بود و تعداد آنها نیز افزایش می‌یابد. هدف ما این است که گوشت به‌صورت مستقیم و با قیمت تولید به دست مردم برسد و این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت و کنترل تعادل قیمت در بازار کمک کند.

عبداللهی در ادامه با اشاره به وضعیت عرضه میوه و تره‌بار گفت: در حوزه میوه و تره‌بار نیز شرایط به همین شکل است و بازارهای موقت میوه و تره‌بار نیز به‌صورت ثابت ادامه خواهند یافت تا مردم بتوانند این اقلام را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری تهیه کنند. غرفه‌هایی که برای ایام عید ایجاد شده‌اند نیز فعلاً تا پایان فروردین به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

وی درباره وضعیت عرضه تخم‌مرغ نیز بیان کرد: در زمینه توزیع و عرضه تخم‌مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و این فرآیند به‌خوبی در حال اجراست. تولید تخم‌مرغ در استان بیش از نیاز مصرفی است و حتی مازاد تولید نیز برای استان‌های دیگر توزیع می‌شود.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه گوشت قرمز و سفید در این غرفه‌ها با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود، گفت: در این مراکز، گوشت قرمز و سفید حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت میادین میوه و تره‌بار شهرداری عرضه می‌شود و این غرفه‌های دائمی در سطح شهر نیز افزایش خواهند یافت.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
