عرضه مستقیم پروتئین با ۱۰درصد زیر قیمت بازار/تولید تخم مرغ بیش از نیاز استان است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در بازدید از غرفه‌های عرضه پروتئین، میوه و تره‌بار اظهار کرد: برخی اقلام از جمله مواد پروتئینی با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر در دسترس مردم قرار گرفته و شهرداری نیز انصافاً پای کار بوده و غرفه‌هایی را در سطح شهر راه‌اندازی کرده است.

وی با اشاره به عرضه مرغ با قیمت پایین‌تر از بازار در این غرفه‌ها افزود: امروز به‌عنوان نمونه، قیمت مرغ در میادین عرضه از قیمت بازار پایین‌تر بود و این غرفه‌ها که با پیگیری‌های صورت‌گرفته پیش از عید ایجاد شده‌اند، در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

استاندار البرز تصریح کرد: این غرفه‌ها دائمی خواهند بود و تعداد آنها نیز افزایش می‌یابد. هدف ما این است که گوشت به‌صورت مستقیم و با قیمت تولید به دست مردم برسد و این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت و کنترل تعادل قیمت در بازار کمک کند.

عبداللهی در ادامه با اشاره به وضعیت عرضه میوه و تره‌بار گفت: در حوزه میوه و تره‌بار نیز شرایط به همین شکل است و بازارهای موقت میوه و تره‌بار نیز به‌صورت ثابت ادامه خواهند یافت تا مردم بتوانند این اقلام را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری تهیه کنند. غرفه‌هایی که برای ایام عید ایجاد شده‌اند نیز فعلاً تا پایان فروردین به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

وی درباره وضعیت عرضه تخم‌مرغ نیز بیان کرد: در زمینه توزیع و عرضه تخم‌مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و این فرآیند به‌خوبی در حال اجراست. تولید تخم‌مرغ در استان بیش از نیاز مصرفی است و حتی مازاد تولید نیز برای استان‌های دیگر توزیع می‌شود.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه گوشت قرمز و سفید در این غرفه‌ها با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود، گفت: در این مراکز، گوشت قرمز و سفید حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت میادین میوه و تره‌بار شهرداری عرضه می‌شود و این غرفه‌های دائمی در سطح شهر نیز افزایش خواهند یافت.

