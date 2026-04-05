معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم / حضور حداقل 20 درصدی تا حداکثر 50 درصدی کارکنان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: دستورالعمل جدید فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان از روز دوشنبه 17 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه تا اطلاع ثانوی از ساعت 8 الی 14 تعیین می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیای افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم بر اساس نیاز نیروی انسانی، با تشخیص مدیر مربوطه با حضور حداقل 20 درصدی و حداکثر 50 درصدی کارکنان به صورت حضوری و همچنین حداقل 50 درصدی تا حداکثر 70 درصدی کارکنان به صورت دورکاری، فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم و شهرستان‌های تابعه این استان اعم از پایه و میانی، موظف به حضور تمام وقت در محل کار خود هستند و مشمول دورکاری نمی‌شوند. فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اظهار داشت: در اولویت‌بندی برای استفاده از ظرفیت دورکاری، باید افراد توانخواه و دارای معلولیت، بیماران صعب‌العلاج، بیماران ریوی، قلبی و عروقی، بانوان شاغل سرپرست خانوار، بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول و یا دارای فرزند زیر 6 سال، در اولویت دورکاری قرار بگیرند.

رحمان‌نیای تصریح کرد: دستگاه‌های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های بهداشت و درمان، امدادونجات، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی که خدمات آنها حیاتی و ضروری است، از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به فعالیت حضوری و کامل هستند.

وی به نحوه برگزاری جلسات اداری در استان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تمامی جلسات مشورتی و کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم حتی‌الامکان باید بعد از ساعت اداری برگزار شود. حضور نیروهای انسانی از نظر تعداد و مدت زمان برگزاری جلسات نیز باید حتی‌المقدور محدود در نظر گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به ساعت کاری بانک‌های استان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: فعالیت بانک‌های این استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 تعیین شده است. همچنین در روزهای پنجشنبه نیز خدمات‌رسانی‌های شبکه بانکی صرفاً از طریق شعب کشیک انجام می‌شود.

رحمان‌نیای ابراز داشت: تمامی مراکز آموزشی، دانشگاهی و آموزش عالی، حوزوی طبق مصوبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظف هستند نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی اقدام کنند. حداکثر ظرفیت مراکز آموزش‌های آزاد در هر مکان آموزشی 50 درصد اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر عدم ایجاد خلل در خدمات‌رسانی، بر عهده بالاترین مقام مسئول هر یک از ادارات و دستگاه‌های اجرایی است. شهروندان هرگونه قصور و تخلف در ارائه خدمات ضروری از سوی ادارات و دستگاه‌های اجرایی را از طریق کانال‌های ارتباطی موجود اطلاع‌رسانی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: سایت سامانه نظارتی سامد و ثبت تخلف از طریق آدرس https://portal.111.ir ، شماره تماس 111 ، شماره تلفن همراه 09122539629 برای ارسال پیامک از طریق موبایل و یا پیغام دادن در پیام‌رسان‌های ایتا و بله، آماده دریافت موارد تخلفات در این حوزه‌های مذکور است.

