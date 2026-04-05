معاون بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان خبر داد:
کاهش 24 درصدی ذخایر آبی سدهای خراسان شمالی نسبت به سال گذشته
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان خراسان شمالی گفت: ذخایر آب موجود در سدهای این استان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 24 درصد کاهش یافته است. اکنون تنها 19 درصد از حجم مخازن سدهای استان پر از آب است و 81 درصد مخازن سدها خالی است.
به گزارش ایلنا، وحید واسطه افزود: بارشهای اخیر تأثیر چندانی در افزایش ذخایر سدها نداشته است. خشکسالی مداوم در بازه زمانی سالهای اخیر و مصرف بالای منابع آبی دلیل اصلی کاهش ذخایر سدهای استان خراسان شمالی است. متأسفانه وضعیت سدها در شرایط کنونی مطلوب نیست.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آبی در استان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: وضعیت فعلی ذخایر آب سدهای استان خراسان شمالی، نشاندهنده ضرورت مدیریت مصرف و برنامهریزی دقیق برای استفاده از منابع محدود آبی است تا کمبودها در فصل زراعی آینده کاهش یابد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان خراسان شمالی اظهار داشت: کشاورزان پاییندست سدها باید برای هرگونه آمادهسازی اراضی و کاشت محصولات بهاره، با ادارههای بهرهبرداری سدها هماهنگی کامل داشته باشند و بدون این اقدام اقدام به کشت نکنند.
واسطه بر ضرورت رعایت احتیاطهای احتمالی در برخی از سدهای استان خراسان شمالی اشاره داشته و تصریح کرد: کشاورزان به ویژه در مناطق پاییندست سدهای بیدواز، شیریندره و بارزو باید با احتیاط عمل کنند تا تأمین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی برای آنها تضمین شود.
وی به تعداد سدهای در دست ساخت و در حال بهرهبرداری استان خراسان شمالی اشاره کرده و بیان داشت: در این استان 8 سد با ظرفیت مجموع حدود 221 میلیون مترمکعب در حال بهرهبرداری است، 3 سد در دست ساخت قرار دارد و همچنین یک سد جدید نیز آبگیری شده است.