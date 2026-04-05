مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد:
صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در دریای عمان / وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج تا بیش از 2 متر
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در دریای عمان اشاره کرده و گفت: از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه 17 تا 20 فروردین ماه، وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در این منطقه پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری به افزایش سرعت باد شدید در بازه زمانی یاد شده اشاره داشته و افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه 17 تا 20 فروردین ماه در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی بیشینه سرعت وزش باد در دریا حدود 24 تا 36 نات پیشبینی شده و ارتفاع موج نیز به حدود 2 متر و در مناطق فراساحلی بیش از 2 متر خواهد رسید. بنابراین شهروندان و گردشگران از شنا و تفریحات دریایی خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از فعالان دریایی و شیلاتی تقاضا میشود در این بازه زمانی از فعالیتهای دریایی و تردد با شناورهای سبک و نیمهسنگین پرهیز کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات را در نظر بگیرند.