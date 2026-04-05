به گزارش ایلنا، امیرحسین رحیمی روز یکشنبه افزود: این انفجارها کاملاً تحت کنترل، برنامه‌ریزی‌شده و با رعایت همه ضوابط و ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری برای شهروندان ندارد.

وی اظهار کرد: از مردم سرپل‌ذهاب درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کرده و نگران نباشند.

سرپل‌ذهاب در غرب کرمانشاه افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.