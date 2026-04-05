انفجار مهمات عملنکرده حملات هوایی اخیر در سرپلذهاب
فرماندار سرپلذهاب گفت: انفجارهای کنترلشده مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر طی ساعات آینده در این شهرستان در چارچوب برنامههای فنی و با رعایت کامل مسائل ایمنی انجام میشود از این رو در صورت شنیده شدن صدای انفجار هیچگونه نگرانی نداشته باشند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین رحیمی روز یکشنبه افزود: این انفجارها کاملاً تحت کنترل، برنامهریزیشده و با رعایت همه ضوابط و ملاحظات ایمنی انجام میشود و هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد.
وی اظهار کرد: از مردم سرپلذهاب درخواست میشود در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کرده و نگران نباشند.
سرپلذهاب در غرب کرمانشاه افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.