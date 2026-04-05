بیش از ۶ هزار واحد آسیب دیده از جنگ در آذربایجان شرقی ارزیابی شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الله سروری روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این تعداد واحد ارزیابی شده در ۱۳ شهر و ۱۲ روستای آذربایجان شرقی بوده و بر این اساس به طور تقریبی تمام واحدهای آسیب دیده یا خسارت دیده در جنگ ارزیابی شده است.

سروری با بیان اینکه معرفی به بانک ها در استان نیز به طور محدود آغاز شده است، افزود: تاکنون ٣٣ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در آذربایجان شرقی برای اخذ وام ودیعه مسکن به بانک معرفی شده است.

وی یادآور شد: شیشه ها و در و پنجره های یکهزار و ۶۴۵ واحد تجاری و مسکونی آسیب دیده در آذربایجان شرقی نیز پس از ارزیابی، نصب شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: اقدامات لازم برای اسکان شهروندان نیز توسط متولیان و ستاد بحران استان انجام شده است.

سروری یادآوری کرد: وام ودیعه مسکن نیز به واحدهای مسکونی پرداخت می شود که صدور پروانه و ارایه خدمات مهندسی آن توسط سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی رایگان خواهد بود.

