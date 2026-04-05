امدادرسانی به ۸۵۵ مجروح جنگ توسط هلال احمر لرستان

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی محمدی روز یکشنبه شانزدهم فروردین در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسراییل، تاکنون ۲ هزار و ۷۳۹ مجروح در پی حملات هوایی به مناطق مختلف استان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰ نفر مجروحان با عملیات فنی هلال احمر نجات یافتند افزود: پیکر ۲۸ شهید نیز از زیر آوارهای حملات خصمانه پیدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به اینکه در این مدت ۸۲ عملیات توسط امدادگران هلال‌احمر استان انجام شده است ادامه داد: همچنین تعداد شهدای گزارش شده در حوادثی که هلال احمر در صحنه حضور داشته ۱۴۲ نفر می باشد.

علی محمدی عنوان کرد: به منظور اجرای عملیات های امداد و نجات جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی ۱۶۶ خودرو بکارگیری شده است.

