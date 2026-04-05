توقیف 21 تن احتکار کالای اساسی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی از کشف بیش از ۲۱ تن روغن و آرد احتکار شده در یک انبار خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با احتکار کالاهای ضروری و سبد خانوار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی یک انبار نگهداری کالای اساسی در شهر قزوین را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در ادامه با همراهی نمایندگان اداره صمت و تعزیرات حکومتی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۸ هزار و ۳۰۴ کیلو روغن خوراکی و ۱۲ هزار و ۷۲۰ کیلو آرد خارج از شبکه که به صورت غیرقانونی در انبار موجود بود کشف و یک نفر را در این‌ خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۲۹ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: انبار مورد نظر پلمب و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

