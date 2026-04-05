فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

توقیف 21 تن احتکار کالای اساسی در قزوین

توقیف 21 تن احتکار کالای اساسی در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف 21 تن احتکار کالای اساسی در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی از کشف بیش از ۲۱ تن روغن و آرد احتکار شده در یک انبار خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با احتکار کالاهای ضروری و سبد خانوار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی یک انبار نگهداری کالای اساسی در شهر قزوین را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در ادامه با همراهی نمایندگان اداره صمت و تعزیرات حکومتی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۸ هزار و ۳۰۴ کیلو روغن خوراکی و ۱۲ هزار و ۷۲۰ کیلو آرد خارج از شبکه که به صورت غیرقانونی در انبار موجود بود کشف و یک نفر را در این‌ خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۲۹ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: انبار مورد نظر پلمب و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

