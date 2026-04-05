ورود توده گردوخاک به خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس این اطلاعیه، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید و رخداد گرد و خاک محلی و موقت در مناطق غرب و مرکزی استان از ظهر یکشنبه ۱۶ فروردین تا اواخر همان روز سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه احتمال بارش های پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد و سامانه بارشی نسبتا ضعیفی از روز چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار می دهد. محمد سبزه‌زاری افزود: در این مدت وزش باد، در مناطق جنوبی، غربی، جنوب غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک در این مناطق وجود دارد. وی ادامه داد: تا روز سه شنبه روند افزایش تدریجی دما در سطح استان وجود دارد و تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/