خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود توده گردوخاک به خوزستان

کد خبر : 1769604
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی خوزستان در اطلاعیه ای نسبت به وقوع گرد و خاک در بخشی از مناطق استان از ظهر امروز یکشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس این اطلاعیه، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید و رخداد گرد و خاک محلی و موقت در مناطق غرب و مرکزی استان از ظهر یکشنبه ۱۶ فروردین تا اواخر همان روز سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه احتمال بارش های پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد و سامانه بارشی نسبتا ضعیفی از روز چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

محمد سبزه‌زاری افزود: در این مدت وزش باد، در مناطق جنوبی، غربی، جنوب غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: تا روز سه شنبه روند افزایش تدریجی دما در سطح استان وجود دارد و تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار