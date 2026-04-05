آخرین وضعیت مصدومان حملهی آمریکایی و صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام
رئیس اورژانس ۱۱۵ خوزستان با اشاره به وضعیت مصدومان حادثه پتروشیمی که از سوی دشمن مورد حمله قرار گرفتند، گفت: حال عمومی اکثر مصدومان خوب گزارش شده و پس از دریافت مراقبتهای اولیه، بهصورت سرپایی تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز یکشنبه با اشاره به پوشش امدادی مجتمعهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، اظهار کرد: مصدومان این حمله به مراکز درمانی ماهشهر و شهرستانهای اطراف اعزام شدند؛ بیمارستانهای بعثت ماهشهر، حاجیه نرگس معرفی، امام موسی کاظم(ع) و نوید بندر امام(ره) به ترتیب بیشترین تعداد این مصدومان را پذیرش کرده و خدمات درمانی لازم را ارائه دادند.
وی افزود: بهمنظور تداوم ارائه خدمات به مصدومان این حادثه، تعدادی از مجروحان نیز به بیمارستانهای سطح شهر اهواز و شهرستانهای اطراف، از جمله بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه، رسول اکرم(ص) رامشیر و بیمارستانهای سطح شهر آبادان مانند طالقانی و بیمارستان امیرالمومنین(ع) منتقل شدند و یک مورد نیز با آسیب سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز انتقال یافت.
احمدی بلوطکی ادامه داد: از لحظات اولیه وقوع حادثه، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به منطقه اعزام شد و تمامی کدهای آمبولانسی شهرستان ماهشهر و بندر امام(ره) به همراه تعدادی کد آمبولانس از شهرستان هندیجان در مدار قرار گرفتند، از ظرفیت امدادی هلالاحمر نیز استفاده شد و بیش از ۱۵ دستگاه آمبولانس در محل حضور یافتند که توانستند مأموریت را بهنحو احسن انجام دهند و از نظر پوشش امدادی نیز مشکل خاصی ایجاد نشد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در خصوص احتمال انتشار گازها در محدوده ماهشهر بیان کرد: در خصوص آلودگیهای شیمیایی و میکروبی تا این لحظه با مشکل خاصی در منطقه روبهرو نبودهایم؛ البته با توجه به آموزشها و مهارت نیروها، این آمادگی در تیمهای عملیاتی وجود دارد که در صورت اقدامات دشمن صهیونیستی، مقابله لازم در این زمینه انجام شود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این حمله صبح شنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ به چند واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.