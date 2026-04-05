بازدید معاون وزیر ارتباطات از منطقه ویژه اقتصادی پیام

به گزارش ایلنا از البرز، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام را در بازدید از این مجموعه مورد بررسی قرار داد.

چیت‌ساز اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، اهداف کمی پروژه‌های جاری با پیگیری مستمر و تلاش همکاران محقق شده است.

وی در ادامه و در نشست بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: تسریع در اجرای اقدامات و تحقق دقیق اهداف کمی مبتنی بر منشور پروژه‌های مصوب باید در اولویت قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: همچنین لازم است پروژه‌های اولویت‌دار فاقد منشور پروژه با جدیت بیشتری دنبال شوند تا روند اجرای برنامه‌ها شتاب گیرد و اهداف تعیین‌شده تا پایان سال مالی محقق شود.

تأکید بر نقش پروژه‌ها در تکمیل چرخه اقتصادی

در ادامه این نشست، محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام؛ ضمن تشریح برنامه عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار، اعلام کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در تکمیل چرخه اقتصادی مجموعه دارد.

وی افزود: توسعه این پروژه‌ها، بستر بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌کند و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور ارتقا می‌دهد.

