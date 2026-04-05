به گزارش ایلنا از اصفهان، بنا به گزارش‌های روابط‌عمومی سپاه و ارتش در چند ساعت گذشته سه پهپاد دشمن در آسمان اصفهان منهدم شده است.

به گزارش روابط‌عمومی ارتش ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۲ فروند رسید.

همچنین روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به فضل الهی پرنده دشمن امریکایی که دنبال خلبان جنگنده ساقط شده بود در منطقه جنوب اصفهان به دست رزمندگان اسلام منهدم شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

روابط‌عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان هم پیشتر اعلام کرد: دقایقی پیش یک فروند پهپاد پیشرفته MQ9 آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد.

با احتساب این پهپاد، تعداد پهپادهای منهدم شده MQ9 در آسمان اصفهان در پنج روز گذشته به چهار فروند رسید.

مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد که دقایقی پیش هواپیمای پشتیبانی ۱۳۰ آمریکا توسط حجم آتش یگان تکاوری پلیس زمینگیر شده بود منهدم شد.

پیشتر منابع محلی از ساقط شدن یک فروند هواپیمای سوخت رسان متجاوزین خبیث به خاک مقدس وطن توسط یگان تکاوری پلیس در منطقه جنوبی اصفهان خبر می دادند.

انهدام یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» در اصفهان

ارتش اعلام کرد: یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» با آتش نیروی پدافند هوایی ارتش در اصفهان منهدم شد.

