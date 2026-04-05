ثبت بیش از۱۱۵ هزار مراجعه به اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سعید قدیمی اظهار کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در این مدت حدود پنج هزار ماموریت فوریت های پزشکی انجام داده‌اند که از هر چهار ماموریت، یک ماموریت به حوادث ترافیکی اختصاص داشته است.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور، در مجموع ۱۱۵ هزار و ۵۴ نفر به عنوان مراجع به اورژانس بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که عملکرد مناسب سیستم درمانی در ایام پرحجم نوروزی را نشان می‌دهد.

مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به آمار بیماران منتقل‌شده به بخش‌های ویژه ادامه داد: در این ایام یکهزار و ۱۶۹ بیمار از اورژانس به بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU و CCU) انتقال یافته‌اند که نشان‌دهنده حساسیت بالای موارد و عملکرد سریع تیم‌های درمانی بوده است.

دکتر قدیمی در خصوص اقدامات جراحی نیز اظهار کرد: در مجموع یکهزار و ۹۵۱ عمل جراحی اورژانسی و سه هزار و ۱۶۰ عمل جراحی الکتیو در بیمارستان‌های تحت پوشش انجام شده است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های درمانی حتی در ایام تعطیلات نوروزی است.

وی افزود: طبق گزارشات واحد «MCMC» مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه «بیمارستان‌های امام‌رضا، شهدا، مدنی، رازی و مردانی‌آذر به ترتیب بیشترین پذیرش بیماران اعزامی را داشته‌اند.

وی در خصوص سرویس‌های درمانی پرتردد نیز توضیح داد، گفت: در میان سرویس‌های درمانی، ارتوپدی، نورولوژی، کاردیولوژی، نوروسرجری و داخلی بیشترین پذیرش بیماران را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از نیازهای درمانی رایج در ایام نوروز دارد.

وی همچنین اظهار کرد: در این مدت، ۴۶ بازدید از مراکز پخش دارو و ۲۲۹ سرکشی از داروخانه‌ها و تجهیزات پزشکی بیمارستانی و سطح شهر توسط همکاران معاونت غذا و دارو صورت گرفته است.

مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه خاطرنشان کرد: کارشناسان معاونت بهداشتی نیز در این مدت هفت هزار و ۳۰۹ مورد بازدید از مراکز توزیع مواد غذایی و یکهزار و ۷۸۷ بازدید از اماکن عمومی داشته‌اند و در مجموع یکهزار و ۸۳ لیتر/کیلوگرم مواد غذایی فاسد را معدوم کرده‌اند.

دکتر قدیمی با ابراز رضایت از عملکرد تیم‌های درمانی در ایام نوروزی تأکید کرد: طرح سلامت نوروزی با هدف ارائه خدمات به‌موقع و باکیفیت به شهروندان در ایام تعطیلات اجرایی شده و امیدواریم این روند موفقیت‌آمیز در روزهای آینده نیز تداوم یابد.

