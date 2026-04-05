رفت وآمد دریایی در بنادر قشم برقرار است

به گزارش ایلنا از بندرعباس، غلامرضا کریم‌آقایی افزود: قشموندان همه روزه در چهار نوبت؛ ساعت‌های ۸ و سی دقیقه، ۱۱ صبح و ۱۳ و ۱۵ بعدازظهر می‌توانند از اسکله شهید ذاکری قشم با شناور‌های تندرو و ایمن، به سمت اسکله شهید حقانی در بندرعباس رفت وآمد کنند.

وی گفت: قشموندانی که با وسایل نقلیه شخصی و عمومی قصد خروج از قشم و یا ورود به این جزیره را دارند نیز همه روزه می‌توانند از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ با شناور‌های لندینگ‌کرافت (شناور‌های ویژه حمل خودرو) بین اسکله لافت در جزیره قشم و اسکله پهل در بندرخمیر به عنوان مسیر زمینی- دریایی رفت وآمد کنند.

انتهای پیام/