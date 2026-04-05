معدوم‌ سازی بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ناسالم در استان البرز

مدیرکل دامپزشکی البرز گفت که بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ناسالم در استان البرز معدوم شد.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی، مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی، اظهار کرد: این طرح از ۳۰ بهمن، ۱۴۰۴ با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، پیشگیری از عرضه فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی و افزایش ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان آغاز شد و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ با حضور مستمر اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در سراسر استان ادامه داشت.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها در مجموع بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی فاقد شرایط بهداشتی لازم شناسایی و ضبط شد که از این میزان، ۱۰ هزار کیلوگرم پس از طی نمونه برداری، مراحل قانونی و با نظارت کارشناسان دامپزشکی معدوم‌سازی شد. همچنین به دنبال کشف تخلفات، ۵ پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

جمالی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و عرضه غیرمجاز فرآورده خام دامی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

