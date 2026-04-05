استاندار هرمزگان:
طراحی گلزار شهدای دانشآموز میناب با مشارکت طراحان سراسر کشور
استاندار هرمزگان گفت: فراخوانی برای دریافت طرحهای هنرمندان و طراحان کشوری منتشر میشود و بهترین طرح برای ساخت گلزار شهدای دانشآموز میناب انتخاب و اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، جلسهای به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و با حضور آیتالله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، جمعی از مسئولان استانی و خانوادههای شهدا برگزار شد.
در این جلسه، برنامهریزی برای مراسم چهلم شهدای دانشآموز و معلم میناب که در حمله وحشیانه آمریکا به دبستان دخترانه شجره طیبه و دبستان پسرانه رهپویان خلیج فارس میناب به شهادت رسیدند، پیگیری فرآیند ساخت مدرسه جدید در نقطهای دیگر و تبدیل مکان آسیبدیده به «موزه جنایات آمریکا» و همچنین بررسی معماری گلزار شهدای دانشآموز میناب مورد تأکید قرار گرفت.
محمد آشوری تازیانی در این جلسه با اشاره به رنج و غم وارد شده به مردم میناب، بر لزوم تبدیل فاجعه تلخ حمله هوایی آمریکا به دو دبستان این شهرستان به یک پایگاه ماندگار برای افشای چهره دروغین حقوقبشر آمریکا تأکید کرد.
محمد آشوری تازیانی با اعلام اینکه مکان آسیبدیده به موزه جنایات آمریکا تبدیل خواهد شد، گفت: برای حفظ یاد و خاطره شهدای دانشآموز و معلم میناب و نیز ثبت این جنایت تاریخی، ساخت مدرسه جدید در نقطهای دیگر آغاز و ساختمان آسیبدیده به موزهای برای نمایش وحشیگریهای آمریکا تبدیل میشود.
وی همچنین از برگزاری مراسم چهلم این شهدا خبر داد و افزود: برنامهریزی لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم با حضور مردم عزادار میناب انجام شده است.
استاندار هرمزگان به موضوع معماری و ساماندهی گلزار شهدای دانشآموز میناب نیز اشاره کرد و گفت: مصوب شد فراخوانی برای دریافت طرحهای هنرمندان و طراحان کشوری منتشر شود و در نهایت بهترین طرح برای ساخت گلزار شهدای دانشآموز میناب انتخاب و اجرا شود.