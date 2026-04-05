تشکیل 259 پرونده تخلف صنفی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری در این رابطه گفت: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک و با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، صمت و تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت 25 تیم بازرسی در سطح استان افزود: در این مدت بیش از 8 هزار واحد صنفی از جمله نانوایی‌ها، مراکز پروتئینی، میوه و تره‌بار، آجیل و خشکبار و همچنین مراکز خدماتی و تفریحی بین‌راهی مورد پایش قرار گرفته‌اند.

اسفندیاری گفت: به‌طور متوسط روزانه از 250 واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه‌ها بازدید شده و در نتیجه 384 مورد تخلف شامل فروش کالای تاریخ‌گذشته، تقلب، نداشتن مجوز فعالیت، عدم رعایت بهداشت، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و تعطیلی غیرمجاز شناسایی و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی یادآور شد: ارزش ریالی این تخلفات بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان برآورد می‌شود.

به گفته این مقام مسئول طرح تشدید بازرسی تا پایان فروردین ماه ادامه دارد و هیچگونه خللی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.