در طرح نظارت جنگ رمضان صورت گرفت؛
تشکیل 259 پرونده تخلف صنفی در قزوین
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جریان اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار استان قزوین در ایام جنگ رمضان، 259 پرونده تخلف صنفی طی بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 15 فروردین 1405 تشکیل شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری در این رابطه گفت: این نظارتها بهصورت گشتهای مشترک و با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، صمت و تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت 25 تیم بازرسی در سطح استان افزود: در این مدت بیش از 8 هزار واحد صنفی از جمله نانواییها، مراکز پروتئینی، میوه و ترهبار، آجیل و خشکبار و همچنین مراکز خدماتی و تفریحی بینراهی مورد پایش قرار گرفتهاند.
اسفندیاری گفت: بهطور متوسط روزانه از 250 واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانهها بازدید شده و در نتیجه 384 مورد تخلف شامل فروش کالای تاریخگذشته، تقلب، نداشتن مجوز فعالیت، عدم رعایت بهداشت، گرانفروشی، عدم درج قیمت و تعطیلی غیرمجاز شناسایی و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی یادآور شد: ارزش ریالی این تخلفات بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان برآورد میشود.
به گفته این مقام مسئول طرح تشدید بازرسی تا پایان فروردین ماه ادامه دارد و هیچگونه خللی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.