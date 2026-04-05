به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان و بازسازی کامل واحدهای تخریب‌شده، اظهار کرد: به شهروندان اعلام می‌کنم که هیچ نگران آسیب‌های وارد شده به منازل مسکونی خود نباشند. در حوزه اسکان، ودیعه مسکنی از طریق یک سامانه در نظر گرفته شده که متقاضیان می‌توانند ثبت‌نام کنند.

‎صفری بیان داشت: همه این واحدها به طور کامل بازسازی خواهند شد. همچنین واحدهایی که نیاز به تعمیرات جزئی دارند نیز به طور کامل مرمت می‌شوند.

‎وی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که هیچ نگرانی نداشته باشند و به زودی به منازل خود بازگردند و در آرامش کامل زندگی کنند.

‎معاون عمرانی استانداری البرز با اشاره به تأثیر حملات بر پروژه‌های عمرانی گفت: تمام پروژه‌های عمرانی استان به دستور استاندار، با قدرت و قوت ادامه دارد. اگرچه در روزهای اول برخی اختلالات ایجاد شد، اما خوشبختانه با تلاش مدیران جهادی استان، کار توسعه در البرز با قدرت بیشتری در جریان است.

‎صفری با محکومیت حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی گفت: دشمن به دنبال نابودی زیرساخت‌ها و توسعه کشور ماست. در روزهای اخیر شاهد بودیم که زیرساخت‌های برق، انبارهای صنعتی و حتی مناطق مسکونی و مدارس را هدف قرار داده است. این در حالی است که با ادعای دروغین دفاع از دموکراسی و مردم ایران اقدام به این جنایات می‌کند.

