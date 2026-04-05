توزیع بیش از ۷۴ هزار مرسوله پستی فارس در بازه دوم تا دوازدهم فروردین

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباسی از دوم تا ۱۲ فروردین‌ماه جاری ۷۴ هزار و ۸۱۳ مرسوله پستی وارد استان فارس شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد:۸۲ هزار و ۵۰۴ مرسوله نیز در همین بازه زمانی مرسوله پستی از استان فارس به سایر استان‌ها ارسال شده که افزایش ۳۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

مدیرکل پست فارس تصریح کرد: به دلیل شرایط جنگی هیچ مرسوله‌‌‌ای از خارج کشور وارد یا به برون مرزها ارسال نشده است تعیین تکلیف ارسال مرسولات پستی به سایر کشورها با ستاد مرکزی شرکت ملی پست می باشد.

عباسی همچنین از تداوم خدمات پستی در ایام جنگ خبر داد و گفت: بخش تجزیه و مبادلات و توزیع اداره‌کل پست تنها هفت روز در سال تعطیل است و در ایام نوروز هم تنها روز نخست و ۱۳ فروردین‌ماه امکان خدمات‌رسانی ندارد.

به گفته وی، ۴۸ هزار و ۸۹۷ مرسوله توسط پستچی‌ها در شیراز و صدرا در ایام نوروز توزیع شده است.

مدیرکل پست فارس اضافه کرد: برخلاف دورکاری دستگاه های اجرایی، بخش ستادی و عملیاتی شامل تجزیه و مبادلات، نقلیه، دفاتر قبول و پستچی‌ها، با تمام نیرو مشغول به فعالیت هستند.

عباسی یادآور شد: تمام واحدهای پستی شهرستانهای استان و ۱۰ ناحیه پستی در سطح شیراز و صدرا فعال است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، از برگشت مرسولات به مبدا خودداری شده و مرسولات در باجه های تحویل/دریافت (معطله) نگهداری می شود.

ضمنا هم استانی های جهت اطلاع از وضعیت مرسوله خود می توانند از سامانه رهگیری مرسولات پستی به نشانی tracking.post.ir از سرنوشت مرسوله خود مطلع شوند.

