خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد به سازمان‌های جهانی
کد خبر : 1769531
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، رئیس فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و نماینده عالی‌رتبه سازمان ملل متحد منتشر کرد.

به گزارش ایلنا از یزد، محمود نوری شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، رئیس فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و نماینده عالی‌رتبه سازمان ملل متحد؛ در پی حمله آمریکا و اسرائیل به بیمارستانها، دانشگاهها، مراکز درمانی، انستیتو پاستور، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی دارویی کشور نامه بدین شرح نوشت:

به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مسئول سلامت مردمی که در شهری با عنوان «شهر جهانی یزد» و با قدمت بیش از شش هزار سال زندگی می‌کنند، وظیفه خود می‌دانم نگرانی عمیق جامعه پزشکی و دانشگاهی را نسبت به هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی، انستیتو‌های سلامت و مراکز دارویی در جریان جنگ اخیر امریکا و اسرائیل علیه کشور ایران اعلام کنم.

صرف‌نظر از اینکه این حوادث در چه جغرافیا یا میان چه طرف‌هایی رخ می‌دهد، هرگونه حمله به مراکز درمانی، کارکنان سلامت و زیرساخت‌های حیاتی پزشکی، نقض صریح اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو، اصول بین‌المللی بشردوستانه و تعهدات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و بیماران به شمار می‌آید و پیامد‌های آن مستقیماً سلامت، جان و امنیت غیرنظامیان بی‌دفاع را تهدید می‌کند.

ملت ایران در طول تاریخ پرشکوه و تمدن‌ساز خود، هیچ‌گاه آغازگر تجاوز و خشونت علیه دیگر ملت‌ها نبوده است و همواره احترام به انسان، زندگی، سلامت و شأن بشر را پایه تعاملات خود قرار داده است.

جامعه پزشکی و دانشگاهی ایران هم به تبع تمدن ایرانی، نسبت به هرگونه نقض حرمت اماکن درمانی و دانشگاهی در هر نقطه از جهان، عمیقاً نگران است.

از آن سازمان‌های محترم تقاضا دارم، پیگیری فوری و شفاف نسبت به موارد ثبت‌شده آسیب یا تهدید مراکز درمانی را در دستور کار قرار دهند، اقدامات بازدارنده بین‌المللی را جهت حفاظت از بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی دارویی، مراکز اورژانسی و کارکنان سلامت تقویت نمایند و گزارش رسمی درباره ارزیابی‌های میدانی و پیامد‌های انسانی چنین وقایعی منتشر کنند. 

انتظار می‌رود جامعه جهانی با حساسیتی ویژه از سلامت بیماران، کودکان، سالمندان، مجروحان و تمامی کارکنان سلامت که بدون وابستگی سیاسی و یا نظامی، تنها به انسانیت خدمت می‌کنند، صیانت نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار