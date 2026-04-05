آغاز توزیع ۵۹۸ تن روغن تنظیم بازاری در مازندران

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز توزیع ۵۹۸ تن روغن پخت و پز تنظیم بازاری در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز توزیع ۵۹۸ تن روغن پخت و پز تنظیم بازاری در استان خبر داد و گفت: این میزان روغن به‌عنوان سهمیه خانوار و با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در سطح استان اختصاص یافته است.

سید محمد جعفری اظهار کرد: مجوز توزیع این محموله توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران صادر شده و فرآیند عرضه آن در استان با هدف ایجاد تعادل در بازار و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در حال انجام است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار مازندران برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز استان و همچنین حمایت‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: این میزان روغن پس از طی مراحل هماهنگی، در شبکه توزیع استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، روغن پخت و پز تنظیم بازاری پس از معرفی عاملان فروش از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار شبکه توزیع قرار خواهد گرفت تا طبق ضوابط تعیین‌شده و با نرخ مصوب دولتی در اختیار خانوار‌ها قرار گیرد.

جعفری با تأکید بر تداوم نظارت بر روند توزیع این کالا گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین روغن مورد نیاز خانوار‌ها انجام شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از نیاز بازار استان به روغن خوراکی تأمین خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی استان نیز بر روند توزیع آن نظارت خواهند داشت.

