خسارت ۶۶۰۰ میلیارد ریالی سیل و تگرگ به کشاورزی سمنان
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با اشاره به خسارت قابل توجه بارشهای شدید ابتدای سال ۱۴۰۵ به بخش کشاورزی، گفت: برآوردها از زیان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداران طی سیلابهای فروردین حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، مهدی گرامی روز یکشنبه با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روزهای ششم و هفتم فروردین، به رسانهها اعلام کرد: بارشهای رگباری و وقوع تگرگ در نقاط مختلف استان، موجب بروز سیلاب و خسارت به اراضی کشاورزی شد.
وی ادامه داد: گستردگی و شدت این پدیده جوی باعث شد بخشهای مختلف کشاورزی در مناطق گوناگون استان تحت تاثیر قرار گیرد و خسارتهایی به مزارع و باغها وارد شود.
اعزام تیمهای ارزیاب به مناطق خسارتدیده
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان تاکید کرد: بلافاصله پس از وقوع این شرایط، گروههای تخصصی برای بررسی میدانی به مناطق اعزام شدند و میزان خسارت در بخشهای مختلف جمعبندی شد.
وی افزود: این خسارتها بخشهای زراعی و باغی، دام سبک، تاسیسات کشاورزی و منابع آبی را دربرگرفته و برخی زیرساختها مانند جادههای بین مزارع و مسیرهای انتقال آب نیز آسیب دیده است.
گرامی با تاکید بر لزوم آمادگی در برابر مخاطرات اقلیمی، تصریح کرد: توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت اصول فنی در فعالیتهای کشاورزی میتواند تا حدی از میزان خسارتها بکاهد.
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان راهکاری موثر برای جبران بخشی از زیانها باید مورد توجه جدی بهرهبرداران قرار گیرد تا در شرایط بحرانی امکان تداوم تولید فراهم باشد.