شهادت پنج نفر در حملات دشمن به مناطق عشایری "کاکان و وزگ" در شهرستان بویراحمد

به گزارش ایلنا، عباس بهشتی روز یکشنبه اظهار کرد: شب گذشته دو منطقه کاکان و وزگ در این شهرستان مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این حملات که توسط پهپاد صورت گرفته‌است، متاسفانه پنج تن از مردم بیگناه به شهادت رسیدند.

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: در حمله به منطقه کاکان ۲ نفر و در حمله به وزگ سه نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

