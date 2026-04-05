به گزارش ایلنا، شهردار شیراز با اشاره به شرایط خاص کشور و هم‌زمانی اجرای پروژه‌ها با وضعیت حساس منطقه‌ای اظهار داشت: مدیریت شهری وظیفه دارد در کنار همه تلاش‌هایی که برای حفظ آرامش و امید جامعه صورت می‌گیرد، روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی را متوقف نکند.

محمدحسن اسدی، افزود: امروز در اقصی نقاط شهر شیراز پروژه‌های مختلفی فعال است و مدیریت شهری با همراهی شورای اسلامی شهر تلاش کرده است تا با اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، زمینه ارتقای زیرساخت‌های شهری و رفاه شهروندان را فراهم کند.

اسدی با اشاره به افتتاح پروژه‌های مختلف در منطقه ۹ تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل توسعه فضاهای سبز، لکه‌گیری و روکش آسفالت، اجرای خطوط لوله، ساماندهی آب‌های سطحی و احداث ساختمان مدیریت بحران است که در قالب یک بسته عمرانی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

شهردار شیراز همچنین از تلاش شهردار منطقه، اعضای شورا، مدیران شهری و همراهی رسانه‌ها در انعکاس اقدامات مدیریت شهری قدردانی کرد.

منطقه ۹ از کم‌برخورداری تا جایگاه رو به رشد شهری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ، نیز با اشاره به روند توسعه این منطقه اظهار داشت: منطقه ۹، یک زمان خیلی مظلوم و ضعیف و کم‌برخوردار بود، اما امروز متحول شده و اکنون به منطقه‌ای برخوردار با امکانات مناسب تبدیل شده است.

محمدتقی تذروی، ادامه داد: امروز شاهد رشد و شکوفایی منطقه ۹ هستیم و این روند حاصل تلاش مجموعه مدیریت شهری و شهرداران مختلف این منطقه است که برای ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات شهری تلاش کرده‌اند.

تذروی همچنین با اشاره به افتتاح باغ خانواده یا باغ مهربانی در این منطقه گفت: این فضا می‌تواند محلی مناسب برای حضور خانواده‌ها، مادران و کودکان باشد و امیدواریم شهروندان بهترین استفاده را از آن ببرند.

وی از اعضای شورای شهر و شهروندانی که در مراسم حضور داشتند، قدردانی کرد.

استمرار خدمت‌رسانی شهری با تکیه بر اراده ملی

رئیس کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر شورا در منطقه ۹، نیز در این مراسم با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ ظالمانه و تحمیلی ابرقدرت‌ها علیه ایران است، مدیریت شهری همچنان با قدرت در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کند.

سیده مریم حسینی، افتتاح باغ تخصصی مادر و کودک را نشانه‌ای از تداوم فعالیت‌های شهری در مسیر افزایش نشاط اجتماعی دانست و افزود: این فضا برای استفاده مادران، کودکان و خانواده‌ها طراحی شده و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ایفا کند.

حسینی تأکید کرد: با اتکا به ایمان، اراده و همدلی مردم، مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان ادامه خواهد یافت و مدیریت شهری در این مسیر ثابت‌قدم است.

بهره‌برداری از ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۹

شهردار منطقه ۹ شیراز، نیز در این آیین گزارشی از پروژه‌های اجرا شده ارائه کرد و گفت: در مجموع ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در این منطقه آماده بهره‌برداری شده است.

عبدالصالح رستم‌زاده با اشاره به احداث بوستان مادر و کودک افزود: این بوستان در زمینی به مساحت حدود ۴۲۰۰ متر مربع و با اعتباری نزدیک به ۲۱ میلیارد تومان احداث شده و به زودی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

رستم‌زاده همچنین از احداث مخزن دو هزار مترمکعبی ذخیره آب فضای سبز، اجرای خطوط لوله دفع آب‌های سطحی در چند محور شهری، اجرای بیش از ۳۱ هزار متر مربع پیاده‌روسازی و حدود ۲۵ هزار متر مربع روکش آسفالت خبر داد و بیان کرد: یکی دیگر از پروژه‌های شاخص این مجموعه، احداث و نصب دکل ۵۰ متری پرچم جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات چنار راهدار است.

گفتنی است، این‌ طرح‌ها در حوزه توسعه فضای سبز، بهسازی معابر و تقویت زیرساخت‌های شهری اجرا شده و با هدف ارتقای خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

