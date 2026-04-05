خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اسکان موقت ۴۷۰ خانوار در لرستان

لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون حدود ۴۷۰ خانوار در فضاهای اسکان موقت استان مستقر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، عنایت‌اله میرزایی روز یکشنبه شانزدهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران ، از اجرای برنامه‌ای منسجم برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و تأمین سرپناه موقت برای آنان خبر داد و گفت: از همان ساعات اولیه وقوع بحران ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، مجموعه‌ای از فرآیندهای تخصصی شامل ارزیابی خسارت، اسکان اضطراری، اسکان موقت و سپس اسکان دائم در لرستان طراحی و عملیاتی شد.

وی با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مختلف افزود: اداره کل راه و شهرسازی محور اصلی فعالیت‌ها در زمینه اسکان موقت بوده است. به گفته میرزایی، فضاهای ایمن و تجهیزشده در نقاط مختلف استان آماده‌سازی شده تا در صورت از دست رفتن مسکن، خانوارها بتوانند بدون وقفه در این مکان‌ها مستقر شوند. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان درباره تعداد درخواست‌های اسکان موقت در استان خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۷۰ خانوار به صورت رسمی برای اسکان موقت مراجعه کرده و در محل‌های در نظر گرفته‌شده مستقر شدند.

میرزایی  با اشاره به ادامه روند بازسازی، اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم با سازمان نظام مهندسی انجام شده تا خدمات فنی مربوط به مرحله اسکان دائم بدون دریافت هزینه به آسیب‌دیدگان ارائه شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین زمین، ارائه خدمات مسکن و حمایت از افراد اولویت‌دار انجام گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار