مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:
اسکان موقت ۴۷۰ خانوار در لرستان
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون حدود ۴۷۰ خانوار در فضاهای اسکان موقت استان مستقر شدهاند.
به گزارش ایلنا، عنایتاله میرزایی روز یکشنبه شانزدهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران ، از اجرای برنامهای منسجم برای رسیدگی به آسیبدیدگان و تأمین سرپناه موقت برای آنان خبر داد و گفت: از همان ساعات اولیه وقوع بحران ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، مجموعهای از فرآیندهای تخصصی شامل ارزیابی خسارت، اسکان اضطراری، اسکان موقت و سپس اسکان دائم در لرستان طراحی و عملیاتی شد.
وی با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاههای مختلف افزود: اداره کل راه و شهرسازی محور اصلی فعالیتها در زمینه اسکان موقت بوده است. به گفته میرزایی، فضاهای ایمن و تجهیزشده در نقاط مختلف استان آمادهسازی شده تا در صورت از دست رفتن مسکن، خانوارها بتوانند بدون وقفه در این مکانها مستقر شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان درباره تعداد درخواستهای اسکان موقت در استان خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۷۰ خانوار به صورت رسمی برای اسکان موقت مراجعه کرده و در محلهای در نظر گرفتهشده مستقر شدند.
میرزایی با اشاره به ادامه روند بازسازی، اضافه کرد: هماهنگیهای لازم با سازمان نظام مهندسی انجام شده تا خدمات فنی مربوط به مرحله اسکان دائم بدون دریافت هزینه به آسیبدیدگان ارائه شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، برنامهریزیهای لازم برای تأمین زمین، ارائه خدمات مسکن و حمایت از افراد اولویتدار انجام گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.