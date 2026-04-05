خسارت ۷۱۰ میلیارد تومانی سیل فروردین به بخش کشاورزی استهبان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان میزان خسارت وارد شده بر بخش کشاورزی در پی وقوع سیل ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ را بالغ بر ۷۱۰ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان برآورد کرد.

به گزاراش ایلنا، مهدی اعیان منش گفت: ۴هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال از خسارات واردشده مربوط به سامانه‌های آبگیر درختان دیم، ادوات و تجهیزات کشاورزی و منابع آبی بوده که بیشترین سهم آسیب‌ها را به خود اختصاص داده است.

اعیان منش افزود: در بخش زراعت نیز میزان خسارت وارده ۴۱۳.۳ میلیارد ریال برآورد شده که اختلال در چرخه تولید محصولات زراعی از مهم‌ترین پیامدهای این حادثه است.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه باغبانی، خسارتی معادل ۲۱۶۸.۳ میلیارد ریال به باغات و زیرساخت‌های مرتبط وارد شده که شامل آسیب به درختان، سامانه‌های آبیاری و بستر تولید محصولات باغی است.

اعیان منش میزان خسارت وارده در بخش دام و طیور را ۳.۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تخریب تأسیسات نگهداری و بخشی از نهاده‌های دامی از جمله موارد آسیب‌دیده بوده است.

این مقام مسئول بیان داشت: در حوزه شیلات و آبزی‌پروری نیز ۸۰ میلیارد ریال خسارت به مزارع پرورش ماهی، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط وارد آمده است.

آسیب به راه‌های دسترسی باغات و مزارع

مدیر جهاد کشاورزی استهبان گفت: همچنین راه‌های دسترسی به باغات و مزارع با خسارتی بالغ بر ۱۴۳ میلیارد ریال مواجه شده‌اند که بازسازی آن‌ها برای استمرار فعالیت تولیدی و امکان خدمات‌رسانی ضروری است.

اعیان منش تأکید کرد: با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع موانع و جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان اقدام لازم صورت پذیرد.

