خسارت ۷۱۰ میلیارد تومانی سیل فروردین به بخش کشاورزی استهبان

به گزاراش ایلنا، مهدی اعیان منش گفت: ۴هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال از خسارات واردشده مربوط به سامانه‌های آبگیر درختان دیم، ادوات و تجهیزات کشاورزی و منابع آبی بوده که بیشترین سهم آسیب‌ها را به خود اختصاص داده است.

اعیان منش افزود: در بخش زراعت نیز میزان خسارت وارده ۴۱۳.۳ میلیارد ریال برآورد شده که اختلال در چرخه تولید محصولات زراعی از مهم‌ترین پیامدهای این حادثه است.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه باغبانی، خسارتی معادل ۲۱۶۸.۳ میلیارد ریال به باغات و زیرساخت‌های مرتبط وارد شده که شامل آسیب به درختان، سامانه‌های آبیاری و بستر تولید محصولات باغی است.

اعیان منش میزان خسارت وارده در بخش دام و طیور را ۳.۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تخریب تأسیسات نگهداری و بخشی از نهاده‌های دامی از جمله موارد آسیب‌دیده بوده است.

این مقام مسئول بیان داشت: در حوزه شیلات و آبزی‌پروری نیز ۸۰ میلیارد ریال خسارت به مزارع پرورش ماهی، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط وارد آمده است.

آسیب به راه‌های دسترسی باغات و مزارع

مدیر جهاد کشاورزی استهبان گفت: همچنین راه‌های دسترسی به باغات و مزارع با خسارتی بالغ بر ۱۴۳ میلیارد ریال مواجه شده‌اند که بازسازی آن‌ها برای استمرار فعالیت تولیدی و امکان خدمات‌رسانی ضروری است.

اعیان منش تأکید کرد: با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع موانع و جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان اقدام لازم صورت پذیرد.

