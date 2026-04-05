به گزارش ایلنا، بیژن زارعی در اولین جلسه ناحیه ویژه باغات در سال ۱۴۰۵ با موضوع حفظ، احیا و نگهداری باغات افزود:با توجه به بارندگی های اخیر علف ها رشد زیادی داشته و باغداران می بایست نسبت به عملیات علف زنی اقدام لازم انجام دهند تا پیش گیری های آسیب به درختان قبل از فصل گرما انجام شود .

وی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش آمده به عنوان سربازان شهرداری برای آبادی شهر شیراز نباید بگذاریم میراث سبز این شهر آسیب ببیند و به همین منظور با جدیت هر چه تمام تر بررسی میدانی برای باغ های آسیب دیده و مستعد آسیب انجام می‌شود.

زارعی در خصوص کاشت نهال جدید برای توسعه و افزایش فضای سبز شهری عنوان کرد: با تأسی از سخنان و فرموده های رهبر شهید و همچنین مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت نهال امید در روز طبیعت ، این ناحیه با توزیع بیش از هزار نهال در این زمینه پیش قدم بوده و امید است با کاشت نهال های جدید در برخی از قسمت های باغات در شهر شیراز این میراث گسترش یابد.

مدیر ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز با بیان ضرورت آبیاری در فصل تابستان گفت: چاه ها و تسویه خانه هایی که شهرداری احداث کرده آماده بهربرداری است که باید از دستگاه های مرتبط با اجازه بهره برداری، مجوزهای لازم صادر شود.

گفتنی است بودجه بندی مصوب برای احیا و نگهداری باغات نزدیک به میلیارد ریال می باشد که امید است با جذب این بودجه بتوان در سال جاری سهم بزرگی از نهضت احیا باغات توسط این ناحیه انجام شود.

