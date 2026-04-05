مدیرکل صمت فارس مطرح کرد:
سه رویکرد برای حفاظت از زیرساختهای صنعتی در برابر تهدیدات احتمالی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس به وضعیت پایدار تأمین انرژی صنایع استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تأمین برق صنایع با مدیریت بار هوشمند و بدون اختلال گسترده برقرار است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب پیرامون تهدید دشمن مبنی بر حمله به زیرساختها و تمهیداتی که در خصوص جلوگیری از خسارات احتمالی به زیرساختهای صنایع در استان اندیشیده شده است، اظهارداشت: با توجه به هشدارهای مطرح شده درباره تهدیدات احتمالی علیه زیرساختها، مجموعه صمت فارس با رویکرد پیشگیرانه اقداماتی را در سه سطح پایداری زیرساخت، مدیریت ریسک و تداوم فعالیت صنعتی در دستور کار قرار داده است.
مجرب ارتقای تابآوری زیرساختهای صنعتی را نخستین رویکرد عنوان کرد و افزود: در راستای کاهش آسیبپذیری صنایع استان، اقداماتی از جمله ارزیابی و بهروزرسانی سطح ایمنی زیرساختهای حیاتی مانند برق، گاز، آب صنعتی و مخابرات، ایجاد امکان تأمین انرژی جایگزین (ژنراتور، UPS، مشعلهای دوگانهسوز) در صنایع حساس، افزایش لایههای حفاظتی فیزیکی و الکترونیکی در واحدهای دارای زیرساخت کلیدی و اجرای دستورالعملهای مدیریت بحران و استانداردهای ضداختلال بهویژه در صنایع بزرگ و مادر اجرایی شده یا در حال اجرا است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین به پایش مستمر ریسک و مدیریت بحران به عنوان دومین رویکرد اشاره و خاطرنشان کرد: تشکیل تیمهای واکنش سریع در شهرکهای صنعتی، پایش لحظهای وضعیت شبکههای انرژی با همکاری شرکتهای خدماترسان، آمادهسازی سناریوهای عملیاتی برای شرایط اضطراری و آموزش دورهای مدیران واحدهای صنعتی و تقویت ارتباطات پشتیبان برای مواقع بروز اختلال نیز در راستای تحقق این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.
مجرب به وضعیت تأمین انرژی صنایع استان هم اشاره و بیان کرد که در حال حاضر تأمین برق صنایع با مدیریت بار هوشمند و بدون اختلال گسترده برقرار است.
به گفته وی، گازرسانی صنعتی در استان پایدار بوده و برای واحدهای بزرگ تمهیدات ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین برنامه زمانبندی برای جلوگیری از همپوشانی مصرف در ساعات اوج بار اجرا میشود تا فشار کمتری بر شبکه وارد شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: صنایع دارای مصرف بالا، ملزم به استفاده از مشعلهای دوگانهسوز در شرایط اضطراری شدهاند.
مجرب تاکید کرد: مجموعه اقدامات فوق با هدف حفظ پایداری تولید، جلوگیری از توقف خطوط صنعتی و کاهش خسارات احتمالی طراحی شده است.
وی یادآور شد: مجموعه صمت فارس در هماهنگی کامل با نهادهای مرتبط، پیوسته وضعیت زیرساختها را رصد و اقدامات پیشگیرانه را تقویت میکند تا جریان تولید استان با کمترین آسیب ممکن ادامه یابد.