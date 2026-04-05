هیچ کمبودی در کالاهای مورد نیاز و پر مصرف مردم نداشته ایم

به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات انجام شده در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در ایام پایانی سال و شروع سال جدید اظهار داشت: با راهبری و مدیریت مناسب استاندار در عرصه های اقتصادی می توان گفت که علی رغم جنگ تحمیلی نابرابر و تجاوز دشمن به خاک عزیز ایران، هیچ گونه کمبودی در کالاهای مورد نیاز و پر مصرف مردم نداشتیم.

او اضافه کرد: امسال ما در بحث توزیع کالاها علاوه بر روال سابق اصناف، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها ابتکار جدید «روستا بازار» مورد استفاده قرار گرفت که در سراسر استان فارس این طرح اجرا شد و هدف طرح این بود که عرضه کالا به سهولت انجام شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه در بحث نظارت نیز امسال شاهد نظارت های تخصصی و فنی تری بودیم، بیان داشت: روزانه ۲اکیپ در شهرستان شیراز و یک اکیپ در سایر شهرستان ها در کنار سایر گشت های مشترک، با هدایت و راهبری دفتر اقتصادی به امر نظارت می پرداختند.

گودرزی خاطرنشان کرد: توزیع کنندگان کالاهای اساسی نیز با توجه به شرایط جنگی، فرهنگ خوبی را از توزیع و فروش محصولات به نمایش گذاشتند به طوری که کمتر موردگران فروشی گزارش شد و این مساله علاوه بر نظارت دقیق، نشان از فرهنگ بالا در این راستا بود که تلاش همگی دست اندرکاران و مسوولان ذی ربط در این راستا جای قدردانی و تحسین داشت.

وی همچنین به سایر فعالیت ها برای تداوم خدمات رسانی به مردم همچون خدمات بانکی و .. نیز اشاره کرد و گفت: اکثر شعب بانکی تا آخرین روزهای سال خدمات رسانی کردند و در عرصه قوت لایموت مردم یعنی نان نیز تامین آرد مورد نیاز نانواییان استان به خوبی انجام شد و سهمیه آرد نانواها تا ۱۵ فروردین در اختیار آنها قرار گرفت و این صنف نیز مانند گذشته به وظایف خود به خوبی عمل کرد.

به گفته گودرزی در استان فارس ۲۲۰ هزار واحد صنفی فعال بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس از سرکشی به واحدهای تولیدی، حل مشکلات بیمه ای و بانکی و تامین سوخت آنها نیز گفت و اظهار داشت: ما در این شرایط جنگی از تولید غافل نبودیم و توجه به امر تولید موضوع مهمی بود که به همه جنبه های آن توجه شد.

گودرزی همچنین به موضوع شعار سال نیز اشاره داشت و گفت: در سال جدید با توجه به شعار سال از دستگاه های اجرایی خواسته ایم که برنامه های خود را به صورت دقیق و عملیاتی اعلام کنند که در نهایت با یک برنامه ریزی دقیق، رشد و توسعه و رونق اقتصادی استان را با یک وحدت رویه و خرد جمعی دنبال خواهیم کرد.

معاون استاندار فارس در پایان ضمن آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح قهرمان در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ملت رشید ایران اظهار داشت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در حوزه اقتصادی استان، ضمن جبران خسارت های ناشی از این جنگ نابرابر، بتوانیم قدمی در راستای توسعه و رونق اقتصادی برداشته و نیازهای مردم را به خوبی تامین کنیم.

