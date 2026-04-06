حسنعلی محمدی در گفت و گو با ایلنا گفت: به برکت انسجام و وحدتی که با تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد شده، بخش قابل توجهی از صنایع کشور رشد دو برابری را تجربه کرده‌اند و در سطح بازار، کمبودی در ارائه کالا به مردم وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در این مقطع زمانی، فعالان صنعتی با اقتدار در کنار نظام ایستاده‌اند و همچون رزمندگان عرصه دفاع، در سنگر تولید تلاش می‌کنند.

به گفته رئیس فراکسیون صنعت مجلس، تولید در کشور طبق روال عادی در جریان است.

نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی درباره خسارت‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های صنعتی، از جمله در صنایع فولادی و پتروشیمی بندر امام، توضیح داد: با توجه به گستردگی شبکه صنعتی ایران، ظرفیت‌های متعددی در بخش‌های مختلف وجود دارد که به‌صورت موازی امکان جبران اختلال‌ها را فراهم می‌کند.

محمدی اعلام کرد: ظرفیت صنعت فولاد ایران به حدود ۵۵ میلیون تن رسیده و این موضوع امکان تأمین نیاز بازار را بدون اختلال فراهم کرده است.

وی افزود: واحدهای آسیب‌دیده به‌زودی ترمیم و وارد مدار خواهند شد.

رئیس فراکسیون صنعت مجلس همچنین گفت: کمیسیون صنعت مجلس بسته حمایتی ویژه‌ای را برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تدوین کرده و این بسته در حال ارائه به دولت است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت تنگه هرمز تأکید کرد: ایران همواره در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی حرکت کرده و تنگه هرمز باز است و فعالیت‌های کشتیرانی در آن جریان دارد.

وی افزود: تردد کشورهایی که در وضعیت جنگی با ایران نیستند طبق روال در حال انجام است و مدیریت تنگه نیز بر اساس مقررات بین‌المللی ادامه خواهد یافت.

محمدی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز ، عنوان کرد: این ظرفیت خدادادی باید از طریق توسعه مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی با تصویب الحاق به کنوانسیون‌های مختلف، پایبندی کشور به اصول بین‌المللی را نشان داده است.

محمدی با تأکید بر سیاست ایران مبنی بر احترام به حقوق همسایگان، خواستار همکاری کشور‌های منطقه شد و گفت: امیدوار است سردمداران کشورهای اسلامی با توجه به رویکرد مردم خود، تعاملات و تفاهمات موجود را در شرایط فعلی ادامه دهند.

