شناسایی بیش از ۱۳۵ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ رحمت الله حاجی آبادی گفت: دراجرای طرح نوروزی که ازبیست وهشتم اسفند ماه سال گذشته شروع ودرتاریخ چهاردهم فروردین ماه جاری به پایان رسید، واحدهای گشت یگان حفاظت استان روزانه وبه صورت فعالانه به گشت زنی درعرصه‌های کشاورزی وباغی استان پرداختند.

وی گفت: در پایش انجام شده بیش از ۱۳۵ مورد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

فرمانده یگان حفاظت استان افزود: هدف اصلی از گشت زنی وپایش اراضی پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجاز وبرخوردومقابله باافرادسوجووفرصت بوده ودرصورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی خواهدشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیشترین شناسایی تخلفات درحوزه شهرستان گرگان بوده است و واحدهای گشت یگان حفاظت در سراسر استان همچنان به اقداماتشان ادامه خواهندداد.

سرهنگ حاجی آبادی در پایان گفت: درراستای تدابیر فرمانده محترم یگان حفاظت سازمان اموراراضی کشور درسال جدید رویکردمان بیشتربرانجام اقدامات پیش بینانه، پیش دستانه وپیشگیرانه بوده وبا برگزاری جلسه ونشست باشوراها، دهیاران وکشاورزان وهمچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی درمدارس وآگاه‌سازی مردم انشالله درپیشگیری اجتماعی ازتغییرکاربری غیرمجاز وحفظ زمین‌های کشاورزی گام‌های مؤثر ومثبتی را برخواهیم داشت.

