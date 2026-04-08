ایلنا از گلستان گزارش میدهد،؛
کمبود ماشین آلات در اوج برداشت محصول گندم/گندم کاران هر ساله با تاخیر در پرداخت مطالبات خود مواجه اند
با نزدیک شدن فصل برداشت گندم در استان گلستان، کشاورزان بار دیگر نگرانی خود را از مشکلات سالانه حملونقل و تأخیر در پرداخت مطالبات ابراز کرده و از دولت خواستهاند تا پیش از آغاز رسمی عملیات برداشت، با برنامهریزی و اقدام زودهنگام، از تکرار چالشهای گذشته جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، گلستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گندم کشور، امسال نیز با شرایط مناسب جوی و پوشش گیاهی مطلوب، چشمانتظار برداشت قابل توجهی از طلای زرد است. با این حال، کشاورزان میگویند لذت برداشت محصول زمانی کامل میشود که مسیر فروش، حملونقل و دریافت مطالبات، بدون دردسر و تأخیر باشد؛ موضوعی که هنوز به سرانجام نرسیده است.
یکی از مهمترین گلایهها، کمبود ناوگان حملونقل در روزهای اوج برداشت است. بسیاری از کشاورزان مجبورند ساعتها و حتی روزها منتظر کامیون بمانند تا محصول خود را به سیلوها منتقل کنند؛ تأخیری که هم هزینهها را افزایش میدهد و هم خطر آسیب به محصول را بالا میبرد.
همزمان با موضوع حملونقل، پرداخت مطالبات گندمکاران نیز هرساله مورد انتقاد است. به گفته کشاورزان، فاصله بین تحویل گندم به مراکز خرید و واریز پول، گاهی به چند هفته و حتی چند ماه میرسد؛ وضعیتی که کشاورزان کوچک را با فشار مالی جدی مواجه میکند و توان ادامه کشت را کاهش میدهد.
علاوه بر این، مشکلاتی مانند فرسودگی ماشینآلات برداشت، هزینه بالای نهادهها، نبود مشوقهای حمایتی کافی و کندی اجرای طرحهای زیرساختی نیز بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که برای پایداری تولید و افزایش بهرهوری، باید برنامهریزی در حوزههایی مانند نوسازی تجهیزات، اصلاح شبکه حملونقل، کنترل دقیق آفات و همچنین اجرای سریعتر سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود دولت پیش از آنکه مشکلات به مرحله بحران برسد، اقدامهای عملی برای رفع موانع دیرینه بخش کشاورزی در استان انجام دهد؛ اقداماتی که بتواند هم امنیت غذایی کشور را تضمین کند و هم از زحمات گندمکارانی که ماهها برای تولید این محصول استراتژیک تلاش کردهاند، حمایت واقعی به عمل آورد.
محصول که امروز می فروشیم ماه ها بعد پولش را دریافت می کنیم
یک کشاورز در گفت وگو با ایلنا گفت: گندم را میکاریم، اما نمیدانیم چگونه و با چه قیمتی برداشتش میکنیم و سالهاست که این چرخه را طی میکنیم. پاییز که میشود، با هزار امید و سختی، گندم را میکاریم. زمین را شخم میزنیم، بذر میپاشیم، سم میزنیم و دعا میکنیم که خدا هم کمک کند و محصول خوبی برداشت کنیم. بارندگی درسالجاری خوب بوده است. مشکلات ما از زمانی شروع میشود که فصل برداشت از راه میرسد. آنجاست که تازه یادمان میآید مشکلات سالهای قبل، هنوز حل نشدهاند و احتمالاً امسال هم باید با همانها دست و پنجه نرم کنیم.
مهدی جباری ادامه داد: بزرگترین مشکل ما، اول از همه، بحث حملونقل است. وقتی گندم آماده برداشت است، ناگهان میبینیم که کامیون و تریلی به اندازه کافی نیست و یا هزینهها جابه جایی گندم بسیار افزایش پیدا کرده است. مشکل بعدی، و شاید مهمترین، تأخیر در پرداخت پول گندم است. ما محصولمان را همین امروز میفروشیم، اما پولش را ماهها بعددریافت میکنیم. این پول، تمام سرمایه و هزینه ما است؛ خرج زندگی، خرید کود و بذر برای سال بعد. وقتی این پول دیر میرسد، چطور میتوانیم برای کشت بعدی برنامهریزی کنیم.
وی افزود: مسئولان همیشه میگویند که از ما حمایت میکنند، اما این حمایتها اغلب بعد از برداشت و در زمان مشکلات نمود پیدا میکند. ما میخواهیم دولت از همین الان، یعنی قبل از اینکه کار برداشت شروع شود، مشکلات را ببیند و حل کند. تضمین کند که پولمان به موقع پرداخت میشود و اگر مشکلی پیش آمد، سریعاً رسیدگی شود. ما گندم تولید میکنیم تا سفره مردم پر باشد، اما خودمان در همین چرخه با مشکلات اساسی روبرو هستیم. انتظارمان این است که به جای شنیدن وعدههای تکراری، شاهد اقدامات عملی و مؤثر از سوی دولت باشیم تا این دغدغه همیشگی، امسال لااقل کمتر شود.
پیشبینی برداشت بیش از یک میلیون تن گندم در گلستان
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گلستان درگفت وگو با ایلنا از پیشبینی برداشت بیش از یک میلیون تن گندم در سال جاری خبر داد و گفت: شرایط جوی و بارندگیهای مناسب، سالی مطلوب را برای گندمکاران گلستانی رقم زده است.
علی اکبرمهقانی با اشاره به کشت گندم در بیش از ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان اظهار کرد: حدود ۶۵ درصد از این سطح زیر کشت به صورت دیم انجام میشود و با توجه به تنوع اقلیمی و محدودیت منابع آبی، نیاز به رویکرد علمی و تنظیمگری دقیق در امور زراعی وجود دارد.
وی از کشاورزان خواست برای حفظ کیفیت محصول و مقابله با آفات، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند و افزود: سال گذشته بیش از ۱۵۰ طرح تحقیقاتی در مزارع استان اجرا شده که طی آن انواع بذرهای داخلی و وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند؛ هدف از این طرحها تطبیق ارقام با اقلیمهای مختلف و توسعه خصوصیسازی تولید بذر است.
معاون جهاد کشاورزی گلستان یکی از چالشهای بخش کشاورزی در شمال استان را شوری خاک و نامناسب بودن برخی اراضی برای کشت دانست و علت آن را نبود مشوقهای کافی برای کشاورزان عنوان کرد.
او با تاکید بر نقش بخش خصوصی در ارتقای کیفیت گندم، نمونه موفق آن را همکاری با کارخانههای آرد دانست که با اجرای طرحهای کشت قراردادی توانستهاند کیفیت آرد تولیدی را بهبود بخشند.
مهقانی همچنین به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، همه محصولات کشاورزی باید شناسهدار و قابل رهگیری باشند، اما در حال حاضر ابزارهای اجرایی لازم برای الزام کشاورزان به اجرای این قانون هنوز فراهم نشده است.
وی در پایان خواستار حمایت دولت در تأمین نهادهها، ارائه یارانهها و اجرای سیاستهای تشویقی برای ارتقای کیفیت و بهرهوری در زنجیره تولید گندم تا نان شد.