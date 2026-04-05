ترخیص 3 مجروح حمله دشمن به دامداری در صادقآباد بویینزهرا
فرماندار شهرستان بویینزهرا از ترخیص سه نفر از مجروحان حادثه حمله موشکی به یک واحد دامداری در مزرعه صادق آباد این شهر خبر داد.
مصطفی صالحی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین درباره آخرین وضعیت مصدومین حمله تروریستی به این واحد دامداری در حاشیه شهر بویینزهرا گفت: در حادثه حمله ددمنشانه روز سیزده فروردین ائتلاف آمریکایی صهیونی به یک دامداری در مزرعه صادقآباد در اطراف شهر بویینزهرا چهار نفر از شهروندان مجروح شدند که حال یکی از آنها در همان لحظات اولیه وخیم گزارش شد.
وی اضافه کرد: مجروحان بلافاصله به بیمارستان امیرالمؤمنین بویینزهرا منتقل شدند و با تلاش کادر درمان، سه نفر از آنها پس از بهبود نسبی از بیمارستان مرخص شدهاند.
رئیس شورای تأمین شهرستان بویینزهرا ادامه داد: یکی از مجروحان خانم به دلیل شدت جراحات و تثبیت وضعیت برای ادامه درمان به یکی از بیمارستانهای شهر قزوین منتقل شده است.