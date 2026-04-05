معاون سیاسی استانداری خبر داد:
3 شهید و 3 مجروح؛ اصابت پرتابههای دشمنان به 2 نقطه پدافندی در استان اردبیل
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: در پی اصابت پرتابههای دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به 2 نقطه پدافندی در شهرستان گرمی و همچنین شهر جعفرآباد از توابع شهرستان بیلهسوار، 3 نفر شهید و 3 نفر دیگر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم امامی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در این تهاجم، پایگاه بسیج در روستای زهرا مرکز بخش موران از توابع شهرستان گرمی نیز مورد حمله متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: جزئیات این حادثه تروریستی در حال بررسی نهایی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود خونسردی خود را حفظ کرده و تمامی اخبار و اطلاعات لازم را از منابع خبری رسمی و معتبر پیگیری کنند.