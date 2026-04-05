به گزارش ایلنا، ابراهیم امامی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در این تهاجم، پایگاه بسیج در روستای زهرا مرکز بخش موران از توابع شهرستان گرمی نیز مورد حمله متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جزئیات این حادثه تروریستی در حال بررسی نهایی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود خونسردی خود را حفظ کرده و تمامی اخبار و اطلاعات لازم را از منابع خبری رسمی و معتبر پیگیری کنند.

