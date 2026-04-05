روابطعمومی دادسرای مرکز استان اعلام کرد:
دستگیری 6 نفر جاسوس حرفهای در استان کرمان / وابستگی متهمان به سرویسهای اطلاعاتی اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی
روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با صدور اطلاعیهای به دستگیری جاسوسان حرفهای وابسته به سرویسهای اطلاعاتی دشمنان خارجی در استان اشاره داشته و اعلام کرد: 6 نفر جاسوس حرفهای در این استان شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان با اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به کشف و انهدام شبکهای 6 نفره از جاسوسان حرفهای شد. این افراد که در پوششهای مختلف فعالیت میکردند، به سرویسهای اطلاعاتی دشمنان کشور وابسته بودند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از آغاز جنگ رمضان به لطف و عنایت خداوند متعال با اقدامات گسترده و اشراف اطلاعاتی سپاه در استان کرمان، تاکنون 6 جاسوس حرفهای وابسته به سرویسهای اطلاعاتی دشمن، توسط سازمان اطلاعات سپاه در در این استان دستگیر شدند.
در اطلاعیه روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان آمده است: از این تعداد، 2 جاسوس وابسته به سرویس جاسوسی یک کشور اروپایی، یک جاسوس 2 تابعیتی وابسته به سرویس جاسوسی آمریکا و 3 جاسوس وابسته به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بودهاند.
در این اطلاعیه عنوان شده است: پروژههای مهمی که توسط سرویسهای اطلاعاتی دشمنان به این جاسوسان واگذار شده بود، کشف و خنثی شد. جزئیات این پروژهها و نتایج کشف آنها متعاقباً اعلام خواهد شد. تحقیقات قضایی در خصوص این پروندههای جاسوسی، ادامه دارد.
روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در اطلاعیه خود به قاطعیت در برخورد با جاسوسان تأکید کرده و آورده است: دستگاه قضایی با قاطعیت با هرگونه اقداماتی که امنیت جامعه را در شرایط حساس کنونی مختل کند، برخورد قانونی و قاطعانه خواهد داشت.