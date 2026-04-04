در ایام نوروز امسال؛

روزانه ۱۰ راهنمای گردشگری در اماکن تاریخی قزوین مستقر بودند

روابط عمومی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین اعلام کرد: در راستای تسهیل در خدمت رسانی به مسافران نوروزی روزانه ۱۰ راهنمای گردشگری در اماکن تاریخی قزوین مستقر شدند.

به گزارش ایلنا در قزوین، اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در راستای تسهیل‌گری در خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی و شهروندان قزوینی و  با همکاری انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و اداره ‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اقدام به استقرار راهنمایان گردشگری در بناها و اماکن تاریخی بازگشایی شده شهر قزوین کرد.

شهر قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران و از مقاصد مهم گردشگری تاریخی در کشور با داشتن مجموعه‌های بی‌نظیری چون دولتخانه صفوی، کاروانسرای سعدالسلطنه، حمام قجر و آب انبارهای تاریخی، امامزاده حسین و چهارانبیا از ظرفیت‌های گردشگری چشمگیری برخوردار است. 

این ظرفیت‌ها، با برنامه‌ریزی‌های مدون و همکاری دستگاه‌های مرتبط در ایام نوروز به بهترین نحو به بازدیدکنندگان معرفی ‌شدند.

بر این اساس، روزانه ۱۰ راهنمای گردشگری از طریق مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری درب‌کوشک و مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری میدان مینودر تأمین و در مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی مستقر شدند و با ارائه توضیحات تخصصی، پاسخگویی به پرسش‌ها و همراهی بازدیدکنندگان، تجربه‌ای بهتر و آگاهانه‌تر برای گردشگران فراهم کردند.

راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی شهر قزوین شامل دولتخانه صفوی، کاروانسرای سعدالسلطنه، موزه مردم‌شناسی حمام قجر، آرامگاه حمدالله مستوفی حضور یافتند و مسافران را راهنمایی کردند.

این اقدام بخشی از برنامه‌های نوروزی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی شهر به مسافران بود.

