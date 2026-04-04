خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا استان خبر داد:

دستگیری 101 نفر از عوامل مرتبط با دشمنان در گیلان

دستگیری 101 نفر از عوامل مرتبط با دشمنان در گیلان
کد خبر : 1769301
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام‌ کرد: با اقدامات فنی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی از ابتدای جنگ رمضان تاکنون 101 نفر از عوامل مرتبط با دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در این استان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به اتهامات انتسابی این افراد اشاره شده و در این خصوص آمده است: این افراد به اتهامات متعددی از جمله تشویش اذهان عمومی، تصویربرداری از مناطق ممنوع و انتشار در فضای مجازی یا ارسال به رسانه‌های معاند شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: 91 نفر به اتهام انتشار اخبار نادرست و شایعات به منظور تشویش اذهان عمومی در زمان جنگ و 10 نفر نیز با برنامه‌ریزی قبلی با عکس‌برداری و فیلم‌برداری از مراکز حساس و مکان‌های مورد اصابت پرتابه‌های دشمن و ارسال آن به شبکه‌های معاند اقدام کرده‌اند.

در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان از همراهی‌های شهروندان در شناسایی این افراد قدردانی شده و آمده است: همکاری مردم در اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 و شماره 116 پلیس موجب شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از این افراد شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار