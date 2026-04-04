دستگیری 101 نفر از عوامل مرتبط با دشمنان در گیلان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به اتهامات انتسابی این افراد اشاره شده و در این خصوص آمده است: این افراد به اتهامات متعددی از جمله تشویش اذهان عمومی، تصویربرداری از مناطق ممنوع و انتشار در فضای مجازی یا ارسال به رسانه‌های معاند شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: 91 نفر به اتهام انتشار اخبار نادرست و شایعات به منظور تشویش اذهان عمومی در زمان جنگ و 10 نفر نیز با برنامه‌ریزی قبلی با عکس‌برداری و فیلم‌برداری از مراکز حساس و مکان‌های مورد اصابت پرتابه‌های دشمن و ارسال آن به شبکه‌های معاند اقدام کرده‌اند.

در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان از همراهی‌های شهروندان در شناسایی این افراد قدردانی شده و آمده است: همکاری مردم در اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 و شماره 116 پلیس موجب شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از این افراد شده است.

