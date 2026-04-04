اسکان ۶۵ خانواده آسیبدیده جنگ در مراکز رفاهی آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از میزبانی ۲ هزار نفر در طرح اسکان نوروزی (با بیشترین آمار در خوربیابانک، نائین و اردستان) خبر داد و گفت: سه مرکز رفاهی آموزش و پرورش به اسکان رایگان خانوادههای آسیبدیده اختصاص یافته و تاکنون ۶۵ خانواده وقایع اخیر اسکان داده شدهاند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا نظریان، روز شنبه در دویستمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، به نقش این ادارهکل در ستاد پشتیبانی «جنگ رمضان» اشاره کرد و از تولید ۲۹۰ محتوای فرهنگی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خبر داد.
وی در خصوص وضعیت اسکان فرهنگیان و خانوادههای آسیبدیده خاطرنشان کرد: علاوه بر میزبانی از ۲ هزار نفر در طرح اسکان نوروزی (با بیشترین آمار در خوربیابانک، نائین و اردستان)، در حال حاضر تمرکز اصلی بر اسکان اضطراری است و سه مرکز رفاهی آموزش و پرورش به این امر اختصاص یافته و تاکنون ۶۵ خانواده آسیبدیده در وقایع اخیر به صورت کاملاً رایگان اسکان داده شدهاند.
نظریان با تأکید بر اینکه آموزش مجازی در بستر شبکه شاد از ساعت هشت صبح تا پنج عصر برقرار است، اظهار داشت: به دلیل نوسانات اینترنت، آموزش را تنها به بستر شاد محدود نکردهایم و اولویت ما آموزش حضوری در صورت مساعد شدن شرایط است، اما در حال حاضر محتوای دروس در قالب فیلم، بستههای خودآموز و آفلاین در اختیار مدیران قرار گرفته تا استمرار تحصیلی دانشآموزان تا پایان فروردین ماه تضمین شود.
وی با اشاره به وضعیت شهرستانهایی مانند فریدونشهر که دارای کلاسهای چندپایه و اختلالات اینترنتی هستند، افزود: برای این مناطق بستههای تکمیلی ویژه تهیه و ارسال شده است. همچنین با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان و فعالسازی تلویزیون اینترنتی، پوشش کاملی برای دروس مقاطع ابتدایی و متوسطه ایجاد کردهایم.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان از برگزاری پویشی گسترده با عنوان «بیتاب میناب» از ۱۷ تا ۲۱ فروردین ماه خبر داد که این پویش به مناسبت چهلم دانشآموزان مدرسه میناب و با مشارکت کنشگران اجتماعی برگزار میشود.
وی همچنین به اقدامات حمایتی در حوزه روانشناختی اشاره کرد و گفت: تشکیل تیم جهادی مشاوران برای خدمات حضوری و تلفنی، اجرای طرح سما (صدای مشاور) جهت آرامش بخشی به خانوادهها، فعالسازی خط تلفنی ۱۵۷۰ برای ارائه مشاورههای تخصصی و مدیریت بحران و اسکان رایگان آسیبدیدگان بخشی از آنها است.
نظریان همچنین به برگزاری پویشهای متعدد ملی و مذهبی از جمله «ایران سرافراز»، «بیعت با رهبری» و «کوله پشتی فرشتهها» اشاره کرد و برپایی موکبهای دانشآموزی در سطح استان را نشانهای از استقبال و مشارکت فعال نوجوانان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی دانست.