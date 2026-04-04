تداوم فرآیندهای ارتباطی شهرداری تبریز با شهروندان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، مهدی شیرازی فر با اشاره به اینکه این سازوکار بر مبنای افزایش سرعت پاسخ‌گویی، استانداردسازی فرآیندهای رسیدگی و ارتقای شاخص رضایت‌مندی عمومی طراحی شده است، افزود: شهروندان گرامی می‌توانند علاوه بر سامانه تلفنی ۱۳۷، مستندات مربوط را در قالب عکس، فیلم یا پیام صوتی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله و ایتا به شماره ۰۹۳۷۵۹۰۹۳۰۰ ارسال کنند.

وی اظهار کرد: این محتواها پس از دریافت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سامانه پایش ثبت و برای مناطق دهگانه و سازمان‌ها و واحدهای تخصصی مربوطه جهت اخذ جوابیه ارسال می‌شود.

شیرازی‌فر فرآیند فعلی اداره اطلاع‌یابی را شامل چند لایه عملیاتی دریافت، تدوین و ارسال به مراکز ذیربط و اخذ جوابیه دانست و تاکید کرد: تداوم این ارتباطات مردمی، یکی از ومؤلفه‌های کلیدی مدیریت شهری نوین است و شهرداری تبریز در تمام ساعات شبانه‌روز آمادگی دریافت گزارش و ارائه خدمات در سطح تمامی مناطق شهر را دارد.

رئیس اداره اطلاع‌یابی و ارتباطات مردمی، مشارکت شهروندان را یک منبع داده ارزشمند در حوزه پایش میدانی، برنامه‌ریزی عملیاتی سریع و تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد ارزیابی کرده و افزود: همراهی مردم در ارسال گزارش‌های دقیق و مستند، نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات شهری و بهبود کارایی عملیات اجرایی دارد. وی در پایان از شهروندان تبریز خواست همچون گذشته با ارسال گزارشات خود از طریق پیام رسان بله و ایتا به شماره تلفن ۰۹۳۷۵۹۰۹۳۰۰ در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.

