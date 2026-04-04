تداوم فرآیندهای ارتباطی شهرداری تبریز با شهروندان

تداوم فرآیندهای ارتباطی شهرداری تبریز با شهروندان
رئیس اداره اطلاع‌یابی و ارتباطات مردمی شهرداری تبریز، با تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های دریافت و تحلیل گزارش‌های شهروندی اعلام کرد: طرح سفیران محلات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت هوشمند بازخوردهای مردمی، همچنان به‌صورت پیوسته فعال است و داده‌های دریافتی از محلات شهر به‌طور مستمر در چرخه پردازش، دسته‌بندی، ارجاع به مسئولین جهت پایش و رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، مهدی شیرازی فر با اشاره به اینکه این سازوکار بر مبنای افزایش سرعت پاسخ‌گویی، استانداردسازی فرآیندهای رسیدگی و ارتقای شاخص رضایت‌مندی عمومی طراحی شده است، افزود: شهروندان گرامی می‌توانند علاوه بر سامانه تلفنی ۱۳۷، مستندات مربوط را در قالب عکس، فیلم یا پیام صوتی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله و ایتا به شماره ۰۹۳۷۵۹۰۹۳۰۰ ارسال کنند.

وی اظهار کرد: این محتواها پس از دریافت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سامانه پایش ثبت و برای مناطق دهگانه و سازمان‌ها و واحدهای تخصصی مربوطه جهت اخذ جوابیه ارسال می‌شود.

شیرازی‌فر فرآیند فعلی اداره اطلاع‌یابی را شامل چند لایه عملیاتی دریافت، تدوین و ارسال به مراکز ذیربط و اخذ جوابیه دانست و تاکید کرد: تداوم این ارتباطات مردمی، یکی از ومؤلفه‌های کلیدی مدیریت شهری نوین است و شهرداری تبریز در تمام ساعات شبانه‌روز آمادگی دریافت گزارش و ارائه خدمات در سطح تمامی مناطق شهر را دارد.

رئیس اداره اطلاع‌یابی و ارتباطات مردمی، مشارکت شهروندان را یک منبع داده ارزشمند در حوزه پایش میدانی، برنامه‌ریزی عملیاتی سریع و تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد ارزیابی کرده و افزود: همراهی مردم در ارسال گزارش‌های دقیق و مستند، نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات شهری و بهبود کارایی عملیات اجرایی دارد. وی در پایان از شهروندان تبریز خواست همچون گذشته با ارسال گزارشات خود از طریق پیام رسان بله و ایتا به شماره تلفن ۰۹۳۷۵۹۰۹۳۰۰ در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.

اخبار مرتبط
