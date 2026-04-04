دود ناشی از فلرهای نفتی در سطح شهرهای ماهشهر و بندر امام، هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در حاشیه بازدید از حملات دشمن به واحدهای منطقه ویژه پتروشیمی اقتصادی پتروشیمی، بیان کرد: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز چند واحد پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی رازی، کارون، بندر امام، فجر یک و فجر ۲ مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت که نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به سرعت وارد عمل شده و عملیات اطفای حریق انجام شد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه‌ لازم در واحدهای پتروشیمی افزود: دودهای موجود در سطح منطقه، ناشی از سوختن فلرهاست تا از تراکم این دودها درون سیستم و بروز آسیب جلوگیری شود. استاندار خوزستان گفت: این دودها موجب انتشار مواد سمی برای شهروندان نمی‌شود لذا مردم شهرهای ماهشهر و بندرامام از این بابت نگران نباشند. موالی‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری سیستم و حفظ ایمنی، این دودها در فضای باز رهاسازی و دفع می‌شوند. وی خاطر نشان کرد: در اثر تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به مجتمع پتروشیمی‌ها یک شهید و چندین نفر مجروح شدند.

