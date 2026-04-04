استاندار خوزستان:
دود ناشی از فلرهای نفتی در سطح شهرهای ماهشهر و بندر امام، هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شرایط در شهرهای ماهشهر و بندرامام تحت کنترل است گفت: دود ناشی از فلرهای نفتی در سطح این ۲ شهر، هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در حاشیه بازدید از حملات دشمن به واحدهای منطقه ویژه پتروشیمی اقتصادی پتروشیمی، بیان کرد: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز چند واحد پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی رازی، کارون، بندر امام، فجر یک و فجر ۲ مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت که نیروهای امدادی و آتشنشانی به سرعت وارد عمل شده و عملیات اطفای حریق انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه لازم در واحدهای پتروشیمی افزود: دودهای موجود در سطح منطقه، ناشی از سوختن فلرهاست تا از تراکم این دودها درون سیستم و بروز آسیب جلوگیری شود.
استاندار خوزستان گفت: این دودها موجب انتشار مواد سمی برای شهروندان نمیشود لذا مردم شهرهای ماهشهر و بندرامام از این بابت نگران نباشند.
موالیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری سیستم و حفظ ایمنی، این دودها در فضای باز رهاسازی و دفع میشوند.
وی خاطر نشان کرد: در اثر تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به مجتمع پتروشیمیها یک شهید و چندین نفر مجروح شدند.