به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جمع صنعتگران آسیب‌دیده از جنگ در استان مرکزی، افزود: اختیاراتی فراتر از روال عادی استانداران به اینجانب تفویض شده است که در حکم مصوبه هیئت وزیران است. در صورت تمرد، مدیر مربوطه عزل خواهد شد و بدون شک از این اختیارات در این شرایط استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: با سازوکار ستاد تسهیل، اقدامات موجود اجرایی نمی‌شود. در این راستا باید یک ستاد بازسازی صنایع آسیب‌دیده با حضور معاون شرکت شهرک‌های صنعتی، صنعتگران آسیب‌دیده و واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی مانند ماشین‌سازی و آلومینیوم تشکیل شود و امور مربوطه به صورت تخصصی پیگیری شود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: بدون شک هر استانی مشکلات و شرایط خاص خود را دارد. مهم این است که تصمیمات درست و با کمک صنعتگران اتخاذ شود. در خصوص مسائل کارگری و بیمه بیکاری نیز تمام حق و حقوق کارگران از همان روز اول حادثه، پرداخت می‌شود و لازم نیست منتظر تشریفات اداری بمانیم.

زندیه‌وکیلی به عبور از شرایط موجود با تلاش و توان داخلی اشاره داشته و تصریح کرد: بدون شک از این مسائل عبور خواهیم کرد. مهمترین آسیب و دغدغه کشور از دست دادن عزیزانمان است، چرا که با امکانات و دانشی که در کشور وجود دارد می‌توانیم بهتر از روز نخست صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بسازیم.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: در حوزه مسکونی، چندین هزار واحد آسیب دیده‌اند و متأسفانه تا این لحظه کمک چندانی از مرکز دریافت نشده است. اگر تا امروز توانستیم مشکلات را تا حدودی مدیریت کنیم، تکیه بر امکانات مردمی و هماهنگی‌های برون‌بخشی بوده است.

انتهای پیام/