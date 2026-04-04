استاندار مرکزی مطرح کرد:
استفاده از اختیارات ویژه استانداران برای حل مشکلات صنعتگران / ضرورت تشکیل ستاد بازسازی ویژه واحدهای آسیبدیده از جنگ
استاندار مرکزی بر ضرورت تشکیل ستاد بازسازی ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده از جنگ در این استان تأکید کرده و در این خصوص گفت: از اختیارات ویژهای که در زمان جنگ به استانداران تفویض شده، برای حل مشکلات صنعتگران به بهترین شکل ممکن استفاده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جمع صنعتگران آسیبدیده از جنگ در استان مرکزی، افزود: اختیاراتی فراتر از روال عادی استانداران به اینجانب تفویض شده است که در حکم مصوبه هیئت وزیران است. در صورت تمرد، مدیر مربوطه عزل خواهد شد و بدون شک از این اختیارات در این شرایط استفاده میشود.
وی ادامه داد: با سازوکار ستاد تسهیل، اقدامات موجود اجرایی نمیشود. در این راستا باید یک ستاد بازسازی صنایع آسیبدیده با حضور معاون شرکت شهرکهای صنعتی، صنعتگران آسیبدیده و واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی مانند ماشینسازی و آلومینیوم تشکیل شود و امور مربوطه به صورت تخصصی پیگیری شود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: بدون شک هر استانی مشکلات و شرایط خاص خود را دارد. مهم این است که تصمیمات درست و با کمک صنعتگران اتخاذ شود. در خصوص مسائل کارگری و بیمه بیکاری نیز تمام حق و حقوق کارگران از همان روز اول حادثه، پرداخت میشود و لازم نیست منتظر تشریفات اداری بمانیم.
زندیهوکیلی به عبور از شرایط موجود با تلاش و توان داخلی اشاره داشته و تصریح کرد: بدون شک از این مسائل عبور خواهیم کرد. مهمترین آسیب و دغدغه کشور از دست دادن عزیزانمان است، چرا که با امکانات و دانشی که در کشور وجود دارد میتوانیم بهتر از روز نخست صنایع و زیرساختهای آسیبدیده را بسازیم.
وی بر استفاده از ظرفیتهای مردمی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: در حوزه مسکونی، چندین هزار واحد آسیب دیدهاند و متأسفانه تا این لحظه کمک چندانی از مرکز دریافت نشده است. اگر تا امروز توانستیم مشکلات را تا حدودی مدیریت کنیم، تکیه بر امکانات مردمی و هماهنگیهای برونبخشی بوده است.