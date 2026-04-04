به گزارش ایلنا، اسماعیل ارتگلی فراهانی افزود: با اعلام وزارت آموزش‌ و پرورش مبنی بر غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین ماه، از امروز 15 فروردین ماه آموزش مجازی در شبکه شاد برای دانش‌آموزان طبق زمان‌بندی آغاز شده است.

وی ادامه داد: هر روز از ساعت 7 تا 10 دانش‌آموزان متوسطه دوم، ساعت 10 تا 13 دانش‌آموزان متوسطه اول، از ساعت 13 تا 15 دانش‌آموزان چهارم تا ششم دبستان و از ساعت 15 تا 17 دانش‌آموزان اول تا سوم دبستان در شبکه شاد حضور دارند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی به امکان ارسال پیام در شبکه آموزشی شاد در فضای مجازی اشاره کرده و اظهار داشت: امکان ارسال پیام در زمان‌های ذکر شده با تعیین نقش در بخش «مدرسه من» فراهم است.

ارتگلی فراهانی به تعداد دانش‌آموزان استان مرکزی و تعداد مراکز آموزشی این استان اشاره داشته و تصریح کرد: 260 هزار دانش‌آموز در 2269 مرکز آموزشی استان شامل دوره‌های ابتدایی و همچنین دوره‌های متوسطه به تحصیل اشتغال دارند.

انتهای پیام/