استاندار لرستان مطرح کرد؛
آسیب پنج هزار و ۱۵۱ واحد تجاری و مسکونی استان بر اثر حملات هوایی دشمن در جنگ رمضان
استاندار لرستان گفت: پنج هزار و ۱۵۱ واحد تجاری و مسکونی استان بر اثر حملات هوایی دشمن در جنگ رمضان آسیب دیده و ارزیابی شده که روند جبران خسارت با سرعت در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه پانزدهم فروردین ماه در ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ تحمیلی در لرستان با تاکید بر ضرورت تسریع در ارزیابی خسارات اظهار کرد: پس از هر حادثه، باید در کوتاهترین زمان ممکن میزان خسارتها برآورد شود که خوشبختانه این روند تاکنون به شکل قابل قبولی در استان انجام شده است.
وی ادامه داد: در مجموع پنج هزار و ۱۵۱ واحد آسیبدیده شناسایی و ارزیابی شده و اطلاعات مربوط به میزان خسارات شامل آسیبهای جزئی، نیازمند تعمیرات اساسی و واحدهای تخریبی در دسترس است.
استاندار لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارات گفت: برای جبران خسارات جزئی از جمله شکستگی شیشهها، اعتبارات لازم در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است و این مبالغ به تدریج به مالکان پرداخت خواهد شد.
شاهرخی بیان کرد: همچنین به بانکها ابلاغ شده تسهیلات ودیعه مسکن برای واحدهایی که به طور کامل آسیب دیده و قابل سکونت نیستند، از طریق ساز و کارهای مشخص، پرداخت شود تا همزمان با بازسازی یا تعمیرات در فضایی امن اسکان یابند.
استاندار لرستان افزود: در زمینه جبران خسارات وارده به اسباب و اثاثیه منازل نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است و این خسارات نیز بر اساس ارزیابیهای بنیاد مسکن جبران خواهد شد.
شاهرخی با بیان اینکه بنیاد مسکن متولی اصلی ستاد بازسازی است، تاکید کرد: این ستاد با همکاری سایر دستگاهها موضوع بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان را با جدیت دنبال میکند بنابراین مردم نگران نباشند چراکه جبران خسارات بر اساس مراحل اعلامی دولت انجام خواهد شد و همه دستگاهها در کنار مردم هستند.
وی ادامه داد: برنامههای پشتیبانی از مردم با قدرت توسط ستاد بازسازی و دستگاههای اجرایی دنبال میشود تا روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی در سریعترین زمان ممکن محقق شود.