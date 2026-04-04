استاندار لرستان مطرح کرد؛

آسیب پنج هزار و ۱۵۱ واحد تجاری و مسکونی استان بر اثر حملات هوایی دشمن در جنگ رمضان

استاندار لرستان گفت: پنج هزار و ۱۵۱ واحد تجاری و مسکونی استان بر اثر حملات هوایی دشمن در جنگ رمضان آسیب دیده و ارزیابی شده که روند جبران خسارت با سرعت در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه پانزدهم فروردین ماه در ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در لرستان با تاکید بر ضرورت تسریع در ارزیابی خسارات اظهار کرد: پس از هر حادثه، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن میزان خسارت‌ها برآورد شود که خوشبختانه این روند تاکنون به شکل قابل قبولی در استان انجام شده است. 

وی ادامه داد: در مجموع پنج هزار و ۱۵۱ واحد آسیب‌دیده شناسایی و ارزیابی شده و اطلاعات مربوط به میزان خسارات شامل آسیب‌های جزئی، نیازمند تعمیرات اساسی و واحدهای تخریبی در دسترس است. 

استاندار لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات گفت: برای جبران خسارات جزئی از جمله شکستگی شیشه‌ها، اعتبارات لازم در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است و این مبالغ به تدریج به مالکان پرداخت خواهد شد. 

شاهرخی بیان کرد: همچنین به بانک‌ها ابلاغ شده تسهیلات ودیعه مسکن برای واحدهایی که به طور کامل آسیب دیده و قابل سکونت نیستند، از طریق ساز و کارهای مشخص، پرداخت شود تا همزمان با بازسازی یا تعمیرات در فضایی امن اسکان یابند. 

استاندار لرستان افزود: در زمینه جبران خسارات وارده به اسباب و اثاثیه منازل نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است و این خسارات نیز بر اساس ارزیابی‌های بنیاد مسکن جبران خواهد شد. 

شاهرخی با بیان اینکه بنیاد مسکن متولی اصلی ستاد بازسازی است، تاکید کرد: این ستاد با همکاری سایر دستگاه‌ها موضوع بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان را با جدیت دنبال می‌کند بنابراین مردم نگران نباشند چراکه جبران خسارات بر اساس مراحل اعلامی دولت انجام خواهد شد و همه دستگاه‌ها در کنار مردم هستند. 

وی ادامه داد: برنامه‌های پشتیبانی از مردم با قدرت توسط ستاد بازسازی و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود تا روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
