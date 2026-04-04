رئیس پلیس راه مازندران:
ترافیک سنگین در کندوان و هراز؛ اجرای محدودیت یکطرفه برای روانسازی عبور و مرور
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت در پی افزایش حجم تردد، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه در برخی مقاطع این محورهای مواصلاتی برای روانسازی عبور و مرور اعمال میشود.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: ترافیک خروجی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است و ورودیها نیز بهصورت مقطعی پرحجم گزارش میشود.
وی افزود: فعلاً اجرای ممنوعیت تردد جنوب به شمال در محور کندوان در حوزه تهران و البرز از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و حدود ساعت ۱۲ از پل زنگوله و حدود ساعت ۱۴ از مرزنآباد، تردد شمال به جنوب بهصورت یکطرفه انجام میشود.
رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک خروجی در محدوده تونل سپاسد، پلیسراه لاریجان و مسیر آباسک تا لاسم سنگین است و در این محور نیز برای مدت کوتاه محدودیت یکطرفه اعمال خواهد شد.
عبادی با اشاره به شرایط جوی این محورها گفت: وضعیت آبوهوا در مسیرهای یادشده ابری و آفتابی است و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی، توجه کافی به جلو، سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را تجربه کنند.