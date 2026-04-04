خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان قزوین اعلام کرد؛

دستگیری ۲ عامل ارسال اطلاعات اماکن امنیتی به اینترنشنال در تاکستان

کد خبر : 1769099
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین انتظامی استان از دستگیری ۲ مزدور خودفروخته در شهرستان تاکستان که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند، خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی ۲ عامل خودفروخته وابسته به گروه های متخاصم که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می‌کردند، توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان تاکستان دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد اطلاعات محرمانه محل‌های انتظامی و امنیتی را ضمن ذخیره در گوشی خود به این شبکه صهیونیستی ارسال می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک از فعالیت افراد خودفروخته و خائن را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار