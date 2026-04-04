جانشین انتظامی استان قزوین اعلام کرد؛
دستگیری ۲ عامل ارسال اطلاعات اماکن امنیتی به اینترنشنال در تاکستان
جانشین انتظامی استان از دستگیری ۲ مزدور خودفروخته در شهرستان تاکستان که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی ۲ عامل خودفروخته وابسته به گروه های متخاصم که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال میکردند، توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان تاکستان دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد اطلاعات محرمانه محلهای انتظامی و امنیتی را ضمن ذخیره در گوشی خود به این شبکه صهیونیستی ارسال میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک از فعالیت افراد خودفروخته و خائن را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.