پیش بینی وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در استان یزد
کد خبر : 1769090
اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: تا اواسط هفته آینده، گاهی افزایش ابر، وزش باد بهنسبت شدید تا شدید با گرد و خاک برای استان یزد مورد انتظار است.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا اعلام اداره کل هواشناسی استان، از بعدازظهر امروز تا اواسط هفته آینده، گاهی افزایش ابر، وزش باد بهنسبت شدید تا شدید با گرد و خاک و در برخی مناطق شمالی و شرقی استان یزد، رگبار باران با احتمال رعدوبرق مورد انتظار است.
همچنین از یکشنبه کاهش بهنسبت محسوس دما در استان یزد رخ خواهد داد.