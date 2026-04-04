۴ نفر در روستای ویدوجای کاشان دچار گازگرفتگی شدند
رئیس مرکز اورژانس کاشان از مسمومیت چهار نفر در روستای ویدوجا بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی‌پور اظهار کرد: بامداد شنبه پانزدهم فروردین‌ماه گزارشی مبنی بر مسمومیت چند نفر با گاز منوکسیدکربن در روستای ویدوجا به مرکز ارتباطات اورژانس کاشان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های سادیان، برزک و آزران به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام گرفت.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان با بیان اینکه در این حادثه چهار نفر دچار مسمومیت شده بودند، ابراز کرد: این افراد پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی ادامه داد: دو نفر دیگر نیز با وجود توصیه کارشناسان اورژانس برای انتقال به بیمارستان، از اعزام خودداری کردند و به صورت سرپایی در محل تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.

فرزندی‌پور با اشاره به خطرات گاز منوکسیدکربن تصریح کرد: این گاز بی‌بو و بی‌رنگ در اثر سوختن ناقص زغال یا وسایل گرمایشی تولید می‌شود و استفاده از منقل یا وسایل احتراقی در محیط‌های بسته و فاقد تهویه مناسب می‌تواند منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه یا بی‌حالی غیرعادی، محیط آلوده را سریع ترک کرده و با اورژانس تماس بگیرند.

