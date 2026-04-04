در پی تشدید نظارت بهداشتی فرآوردههای خام دامی:
ضبط و معدوم سازی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم فرآورده خام غیربهداشتی در خمام
نماینده اداره کل دامپزشکی گیلان در شهرستان خمام از کشف و معدوم سازی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در ماه رمضان و نوروز امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خمام، ماهان تقوی زاد گفت: با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ و انجام ۳۹۷ مورد بازرسیِ اکیپهای ثابت و سیار از واحدهای تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فرآوردههای خام دامی، ۱۰۴ کیلوگرم فرآوردهی فاسد و غیربهداشتی کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه برخی از این بازرسیها به صورت مشترک با دیگر ادارات مرتبط انجام شد، افزود: فرآوردههای خام غیرقابل مصرف با نظارت کارشناسان معدوم شد.
نماینده اداره کل دامپزشکی گیلان در شهرستان خمام از صدور ۶ اخطاریه بهداشتی برای متخلفان خبر داد و گفت: ۲ متخلف دیگر هم به دلیل تکرار تخلفات بهداشتی، پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.
ماهان تقوی زاد در پایان با اشاره به استمرار بازدیدهای بهداشتی همزمان با شرایط خاص کشور، افزود: با مرتکبان هرگونه تخلف بهداشتی که امنیت و سلامت غذایی شهروندان را تهدید کنند، مطابق دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور برخورد خواهد شد.