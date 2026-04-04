ارزیابی خسارت بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان زنجان/بیشترین میزان خسارت مربوط به زنجان است

به گزارش ایلنا، رضا خواجه‌ای اظهار کرد: در این حملات، شهرستان زنجان با ۹۷۱ واحد آسیب‌دیده شامل ۵۷۲ واحد مسکونی و ۳۹۹ واحد تجاری بیشترین میزان خسارت را در استان داشته است.

وی افزود: شهرستان ابهر با ۲۸۳ واحد آسیب‌دیده شامل ۲۷۲ واحد مسکونی و ۱۱ واحد تجاری و شهرستان ایجرود با ۷۳ واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خواجه‌ای با بیان اینکه از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۱۱ واحد به طور کامل تخریب شده‌اند، تصریح کرد: این واحدها نیازمند احداث مجدد هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: روند ارزیابی خسارت‌ها و اقدامات مربوط به پرداخت آن در ستاد بازسازی همچنان ادامه دارد.

